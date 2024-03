Wie reagiert der deutsche Leitindex auf die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell? Unterdessen stehen die Aktien von Symrise und Zalando im Fokus

Der DAX brach in jüngster Zeit einen Rekord nach dem anderen – doch am heutigen Mittwoch blieben die Anleger eher in der Defensive. Derzeit liegt der deutsche Leitindex 0,19 Prozent im Plus und steht bei 17.732 Punkten. Die 18.000-Punkte-Marke ist demnach noch nicht zum Greifen nah. Etwas besser ging es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der derzeit 0,48 Prozent im Plus liegt und bei 4.916 Punkten steht.

Daten vom US-Arbeitsmarkt und auch die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Lenker Jerome Powell brachten wenig Impulse für den deutschen Aktienmarkt. Laut dem vorab verbreiteten Redetext des US-Notenbankchefs zeichnen sich in den USA nach wie vor keine raschen Zinssenkungen ab. Erst im Laufe des Jahres dürfte die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockern, bekräftigte Powell laut Redetext vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses. Erst müsse man aber mehr Zutrauen gewinnen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe. Ähnlich hatten sich in den vergangenen Wochen schon andere Notenbanker geäußert.

Zuletzt waren am Markt Sorgen aufgekommen, Powell könnte die allgemein für Juni erwartete Zinssenkung infrage stellen. Die ADP-Jobdaten aus der US-Privatwirtschaft gaben diesen Befürchtungen zumindest nicht noch mehr Auftrieb, denn die Zahlen waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

Neue Impulse könnte es dann am morgigen Donnerstag geben, denn da verkündet die Europäische Zentralbank ihren Leitzinsentscheid.

Aktien von Symrise und Zalando beim DAX im Aufwind

An die DAX-Spitze schafft es heute von der Performance her die Aktie von Symrise, die fast sieben Prozent im Plus steht. Am Markt kamen vor allem die Zukunftsaussagen des Aromen- und Duftstoffherstellers gut an. Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan sprach von einem beruhigenden Ausblick, da nach einem Rückgang im vergangenen Jahr Symrise nun wieder profitabler werden will.



Mit einem Plus von über vier Prozent landet die Zalando-Aktie heute auf Platz zwei. Unter den Erwartungen am Markt fiel dagegen die Bilanz der DHL Group aus, auch der Ausblick wurde von einigen Börsianern als schwach bemängelt. Die Papiere waren mit rund sechseinhalb Prozent Abschlag Schlusslicht im Dax. Mehr dazu lesen Sie hier

