Der DAX kletterte heute endlich wieder über die wichtige Marke von 15.000 Punkten. Ist das der Beginn der sehnlichst erwarteten Rallye? Unterdessen fallen vor allem die Aktien von Siemens Energy, Fresenius und Zalando auf

Der DAX konnte heute endlich wieder über 15.000 Punkte klettern. Insgesamt liegt er aktuell 1,76 Prozent im Plus und steht bei 15.186 Punkten. Beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 sind es sogar über 2,24 Prozent bei 4.183 Punkten.

Die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungsmarathons in den USA hat die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts, nachdem die US-Notenbank Fed die Zinspause zur Freude der Börsianer verlängert hatte. „Der Grundstein für eine November-Rally ist gelegt", sagte Stratege Christian Henke vom Broker IG.

Siemens Energy, Fresenius und Zalando beim DAX im Fokus

Unterdessen führen die Aktien von Siemens Energy und Fresenius den deutschen Leitindex heute an. Fresenius beflügelte die Anhebung der Jahresziele, die Aktie legte über sechs Prozent zu. Die Siemens Energy Aktie stieg um über acht Prozent. Der mögliche Verkauf eines Anteils an der indischen Siemens India an den Großaktionär Siemens, über den laut Insidern verhandelt wird, könnte dem Energietechnik-Konzern die nötige Bilanzstärkung bringen.

Die Zalando-Aktie hingegen bildet das Schlusslicht im DAX und büßte rund sieben Prozent ein. „Die Senkung der Umsatzprognose deutet nicht darauf hin, dass es im Oktober eine deutliche Erholung von einem sehr schwachen September gegeben hat", sagen die Analysten der Deutschen Bank.

