Nach dem gestrigen starken Börsentag richten sich die Augen auch heute wieder auf den DAX und die deutschen Aktien. Besonders im Fokus stehen Bayer, BASF und Borussia Dortmund.

Weiterhin von Interesse ist die BASF-Aktie. Sie ist eine der beliebtesten der Deutschen und aktuell unter Druck. Lesen Sie hier mehr.

Zudem präsentiert Borussia Dortmund heute Quartalszahlen.

Nach der Erholung zum Wochenstart wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge auch am Dienstag höher starten. Zu Wochenbeginn hatte er 1,1 Prozent fester bei 15.381,43 Punkten geschlossen. Am Dienstag wurde der DAX bei rund 15.400 Punkten erwartet. Zu Handelsbeginn sackte er dann doch erstmal auf rund 15.300 Punkte ab, bis er sich sukzessive im Verlauf des Vormittags wieder bis auf 15.400 Punkte hochkämpfen konnte.

Insgesamt haben sich europäische Anleger angesichts enttäuschender Inflationszahlen aus Frankreich und Spanien bei Aktienkäufen zurückgehalten. Der DAX notierte am Dienstagnachmittag mit einem Plus von 0,2 Prozent leicht höher bei 15.417 Punkten. Der EuroStoxx50 lag kaum verändert auf 4249 Zähler. "Angesichts der weiterhin über den Köpfen der Anleger schwebenden Zinsangst scheint die Risikobereitschaft gering zu sein", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. In der vergangenen Woche hatten die wichtigsten Indizes auf beiden Seiten des Atlantiks den größten Wochenverlust seit Jahresbeginn verzeichnet.

Die jüngsten Inflationsdaten heizten erneut die Zinssorgen der Anleger an und befeuerten den Ausverkauf am Anleihemarkt. Die französische Jahresinflation stieg im Februar unerwartet auf 7,2 Prozent, von 7,0 Prozent im Januar. Auch in Spanien fiel das Plus bei den Verbraucherpreisen im Februar mit 6,1 Prozent stärker aus als erwartet.

Auch an der Wall Street sieht es nicht besonders gut aus: Die Anleger an der Wall Street sind zum Handelsstart am Dienstag auf Richtungssuche gegangen. Dabei bremsten Zinsängste die jüngste Schnäppchenjagd nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 32.782 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten kaum verändert bei 3980 und 11.482 Zählern.

Bei dem Pharma- und Agrarkonzern Bayer präsentiert letztmals Vorstandschef Werner Baumann die Bilanz. Zuletzt war Bayer für 2022 von einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von etwa acht Prozent auf 47 bis 48 Milliarden Euro sowie einem bereinigtem operativen Ergebnis (Ebitda) von etwa 12,5 (Vorjahr: 11,18) Milliarden ausgegangen. Außerdem öffnen unter anderem die Immobilien-Plattform Scout24 und der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer Aixtron ihre Bücher. Lesen Sie hier unsere ganz aktuelle Einschätzung zu den Quartalszahlen von Bayer.

Derweil könnte in Frankreich das erste Urteil auf der Basis eines Gesetzes aus dem Jahre 2017 gefällt werden, das große Unternehmen dazu verpflichtet, Umwelt- und Menschenrechte bei ihren Geschäften zu beachten. Die Klage gegen den französischen Energiekonzern TotalEnergies hatten mehrere Nichtregierungsorganisationen und Kommunen eingereicht, später schlossen sich die Städte Paris und New York der Klage an.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Dienstag

Am Dienstagnachmittag führen die Aktien der Commerzbank den DAX mit einem Plus von 3,63 Prozent an. Dahinter folgen die Papiere von adidas mit plus 2,82 Prozent und der Deutschen Bank mit plus 1,99 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Aktien von Fresenius Medical Care mit minus 3,51 Prozent und Sartorius mit minus 3,10 Prozent und Fresenius 2,71 Prozent.

(Mit Material von Reuters)