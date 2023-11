Während die Aktie von Rheinmetall heute ordentlich zulegt, muss Siemens Energy schon wieder Federn lassen. Was dahintersteckt und ob der DAX noch die 16.000-Punkte-Marke durchbrechen kann

Schafft er es, oder schafft er es nicht? Der DAX steht aktuell bei 15.930 Punkten und befindet sich damit kurz davor, die Marke von 16.000 Punkten zu durchbrechen. Dennoch herrschte heute leider relativ wenig Bewegung beim deutschen Leitindex. Ähnlich sieht es auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 4.336 Punkten relativ unverändert steht.

Der Grund: In Erwartung neuer Zinssignale haben die Investoren in Europa am Dienstag die Füße stillgehalten. „Die große Frage, die sich den Anlegern stellt, lautet: Stehen die Aktienmärkte nach einer dreiwöchigen Rallye vor einer Korrektur oder ist die derzeitige Konsolidierung nur eine Verschnaufpause vor dem Erreichen neuer Höchststände?", sagte Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades.

Den Anlegern könnte zudem bald bewusstwerden, dass die vom Bundesfinanzministerium verhängte Haushaltssperre negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland nach sich ziehen dürfte, sagte Frank Sohlleder, Marktanalyst bei ActivTrades.

Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy beim DAX im Fokus

Auch, wenn beim DAX heute generell Vorsicht herrscht, steht die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von über vier Prozent an der DAX-Spitze. Denn die Aktie markierte heute ein neues Allzeithoch. Was dahinter steckt und ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt, lesen Sie hier.

Federn lassen mussten hingegen erneut die Aktien von Siemens Energy. Sie verloren heute über sieben Prozent. Das Unternehmen hat heute einen Aktionsplan für das kriselnde Windenergiegeschäft vorgelegt. Die Kosten der komplett übernommenen Tochter Gamesa sollen bis zum Geschäftsjahr 2026 um 400 Millionen Euro gesenkt werden, wie am Dienstag aus einer Präsentation anlässlich des Capital Markets Day hervorging. Die Anleger scheinen die Präsentation weniger gut aufgenommen zu haben.

