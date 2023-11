Der deutsche Leitindex hält es weiter spannend und verharrt eisern vor der 16.000-Punkte-Marke. Was jetzt passieren muss und warum die Aktien von Deutsche Börse und Porsche im Fokus stehen

Der DAX hält es weiter spannend: Fast unverändert steht der deutsche Leitindex bei 15.991 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der bei 4.359 Punkten steht.

Kurz vor der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke hat die DAX-Anleger wohl der Mut verlassen. Der Respekt vor der 16.000 sei groß, sagte Christian Henke vom Broker IG. Nach Einschätzung von Robomarkets-Stratege Jürgen Molnar droht dem DAX ohne Impulse aus New York zumindest bis Montag erst einmal eine Tiefschlafphase. Die Wall Street bleibt wegen Thanksgiving am Donnerstag geschlossen, am Freitag sind die Handelszeiten in den USA verkürzt. Zuletzt hatte die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach oben getrieben. Seit Monatsbeginn legte der DAX bereits mehr als sieben Prozent zu.

Vertreter einer eher strafferen geldpolitischen Ausrichtung hatten vergangene Woche Börsenspekulationen zu dämpfen versucht, die EZB werde nach ihrem Zinserhöhungsmarathon bereits im ersten Halbjahr 2024 die Zinsen senken. Auch mit Blick auf die Fed warnen viele Analysten vor überzogenen Erwartungen. Aus den Protokollen zur jüngsten Sitzung von Anfang November ging hervor, dass - sollten die Fortschritte hin zum Inflationsziel von zwei Prozent als "unzureichend" eingestuft werden - eine weitere geldpolitische Straffung aus Sicht der Währungshüter angemessen wäre.

Aktien von Deutsche Börse und Porsche im Fokus

Unterdessen heben sich heute besonders die Aktien von Deutsche Börse und Porsche (DR.ING.H.C.F.PORSCHE) hervor. Während die Deutsche Börse mit einem Plus von 1,19 Prozent die DAX-Spitze markiert, bildet Porsche mit einem Minus von rund 3,69 Prozent das Schlusslicht.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Top-Experten verraten: Das sind die Megatrends der Zukunft

Oder:

15 stark unterbewertete deutsche Aktien: Alle KBVs unter 1,0 und oft niedrige KGVs