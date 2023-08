Der Dax gibt sich kurz vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde wieder vorsichtig optimistisch. Auch stehen Siemens und Vonovia im Fokus

Alle Augen richten sich gerade gebannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde. Anleger erhoffen sich Signale, wie es mit der Zinspolitik weitergeht und ob womöglich gar eine Zinspause im September möglich wäre.

Nachdem der Dax heute eher mühsam gestartet ist, liegt er aktuell 0,36 Prozent im Plus und steht bei 15.678 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 liegt mit 0,38 Prozent leicht im Plus und steht bei 4.248 Punkten.

„In diesem beschaulichen Örtchen in den Rocky Mountains wird es heute interessant", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters in Bezug auf das Notenbank-Treffen in Jackson Hole. „Die Ausführungen von Powell könnten den Aktienmarkt für die nächsten Wochen und Monate beeinflussen - vor allem wenn er sich dazu äußert, ob im laufenden Zinserhöhungszyklus im September eine Erhöhung angedacht ist oder ob es erneut zu einer Pause kommt."

Siemens und Vonovia im Fokus

Unterdessen führen Siemens und Vonovia den Dax heute bisher an, liegen beide über ein Prozent im Plus.

Covestro und Continental bilden die Schlusslichter und liegen über ein Prozent im Minus.

Mit Material von rtr