Am Donnerstag macht der DAX einen großen Satz auf ein neues Rekordhoch. So hoch geht es. Außerdem im Fokus: die Aktien von Rheinmetall und Talanx.

US-Zinssignale nach dem Geschmack der Anleger haben am Donnerstag den DAX in weitere Rekordhöhen getrieben. Der deutsche Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 18 179,25 Punkte. Auch an den Börsen in New York ging die Rekordjagd weiter.

Für den MDax ging es um 0,79 Prozent auf 26 473,05 Punkte hoch. Der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen kann gleichwohl mit dem Rekordlauf des Dax nicht mithalten. Die Bestmarke beim MDax datiert aus dem Jahr 2021 und steht rund 10 000 Punkte über dem aktuellen Kurs.

Die US-Notenbank Fed hielt am Vortag wie erwartet an den aktuellen Leitzinsen fest, stellt aber weiterhin Senkungen noch in diesem Jahr in Aussicht. Zudem sagte die Zentralbank für dieses Jahr ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum voraus als noch vor drei Monaten angenommen. Die Fed habe den Märkten ein ideales Szenario aus hohen Wachstumsraten und Zinssenkungen serviert - "was will man mehr?", schrieben die Experten von Index Radar.

Aktien von Talanx im Fokus

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) legt nach seinem Rekordgewinn des vergangenen Jahres die Latte für 2025 höher. Der Überschuss soll im kommenden Jahr auf mehr als 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Bisher hatte sich Vorstandschef Torsten Leue mehr als 1,6 Milliarden vorgenommen. Diese Marke will er - wie bereits bekannt - schon 2024 übertreffen. Im vergangenen Jahr verdiente Talanx knapp 1,6 Milliarden Euro und damit so viel wie nie zuvor. Die Dividende soll daher von 2 Euro auf 2,35 Euro je Aktie steigen und damit etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

Größter Profiteur ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ihm gehören knapp 77 Prozent der Talanx-Aktien. Talanx ist wiederum Mehrheitseigner des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück, dem im vergangenen Jahr ebenfalls einen Rekordgewinn gelungen war.

Aktien von Rheinmetall im Fokus

Außerdem im Fokus stehen am Donnerstag die Aktien von Rheinmetall. Die Analysten von J.P. Morgan überraschten mit einem Mega-Kursziel von 600 Euro, woraufhin das Papier um ein Prozent nach oben anziehen konnte.

