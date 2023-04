Der DAX startet nach guten letzten Tagen am Mittwoch etwas schwächer an der Börse. Auch am Mittag befindet sich der deutsche Leitindex im Minus. Doch am Nachmittag kann er sich ins Plus hieven. Dabei stehen die Aktien von Volkswagen, Commerzbank und Allianz im Fokus.

Europas Anleger haben sich zur Wochenmitte nicht so wirklich aus der Deckung gewagt. Der DAX gab am Mittwoch erst nach, konnte sich im Tagesverlauf aber sukzessive steigern. Am späten Nachmittag notiert er ganz leicht im Plus bei 15.890 Punkten nach.

"Von wenig Bewegung beim Deutschen Aktienindex zu sprechen, wäre aktuell schon fast übertrieben", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Aber verkaufen will so richtig auch keiner. Damit bleibt der DAX auf seinem hohen Niveau und die 16.000-Marke in greifbarer Nähe. Ohne Impulse wird es allerdings nicht über diese Hürde gehen."

Für Schwung könnten zwar weitere Konzernbilanzen sorgen, sagte Oldenburger. Den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Netflix, die am Dienstagabend nach einer Reihe Bankbilanzen den Beginn der Berichtssaison bei US-Technologieriesen eingeläutet hatte, ist dies allerdings nicht gelungen. Der Streaming-Dienst gab für das abgelaufene erste Jahresquartal zwar einen Umsatz und Gewinn im Rahmen der Experten-Prognosen bekannt. Allerdings blieb die Zahl der Neukunden mit 1,75 Millionen ebenfalls unter den Erwartungen von knapp 2,1 Millionen. Auch ein Gewinnrückgang bei der US-Großbank Morgan Stanley drückte die Stimmung der Anleger an der Wall Street. Die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus.

Nun rücken die für Mittwochabend geplanten Zahlen des US-E-Autobauers Tesla in den Fokus der Anleger. Lesen Sie hier mehr zur Tesla-Aktie: Tesla-Aktie: Deuten Elon Musks Preissenkungen auf schlechte Ergebnisse heute Abend hin?



Allianz-Aktie im Fokus

Besonders steht dabei die Aktie der Allianz an der Börse im Fokus: Denn wie Reuters berichtet, will sich die Allianz einem Medienbericht zufolge von einem Anteil an der Berliner Online-Bank N26 trennen. Der Digital-Investor des Münchner Versicherungsriesen, Allianz X, habe etwa fünf Prozent an N26 mit einem starken Abschlag zum Verkauf gestellt, berichtet die "Financial Times".

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag befinden sich die Aktien der Commerzbank mit plus 3,58 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen die Papiere von Hannover Rück mit plus 1,62 Prozent und Beiersdorf mit plus 1,43 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Aktien von Infineon mit minus 2,74 Prozent am meisten vor Volkswagen mit minus 1,52 Prozent und Daimler Truck mit minus 1,32 Prozent.

(Mit Material von Reuters)