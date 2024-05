Kurz vor dem Wochenende zieht der DAX nochmal kräftig an. Besonders eine Aktie hebt sich hervor: Henkel. Was dahintersteckt

So blicken Anleger dem Wochenende gerne entgegen. Der DAX liegt derzeit 0,7 Prozent im Plus und steht bei 18.019 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der ebenfalls 0,7 Prozent im Plus liegt und bei 4.926 Punkten steht.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach der Bekanntgabe von US-Arbeitsmarktdaten merklich an Schwung gewonnen. Die US-Wirtschaft hat im April deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und die Arbeitslosenquote stieg entgegen den Prognosen leicht an. Zudem schwächte sich das Lohnwachstum überraschend etwas ab. Mit den verfehlten Erwartungen stiegen wieder die Zinssenkungsspekulationen an den Märkten, kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf in einer ersten Reaktion. „Ob allerdings der Juni ernsthaft eine Option für die Fed darstellt, darf nach der jüngsten FOMC-Sitzung und den Einlassungen von Fed-Chef Powell bezweifelt werden. Wir halten eine Reduktion im Herbst nun für wahrscheinlich."

Aktie von Henkel hebt im DAX ab – Daimler Truck als Schlusslicht

Hervor hebt sich heute vor allem die Henkel-Aktie, die mit einem Plus von rund 6,8 Prozent von der Performance die Spitze im DAX bildet. Optimistischere Ziele für das Gesamtjahr trieben die Aktien von Henkel auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im Konsum-Bereich sei es im ersten Quartal besser gelaufen als gedacht, schrieb RBC-Experte James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion auf die Eckdaten. Dass der Vorstand neben dem Umsatz- auch das Margenziel angehoben habe, sei zu diesem Zeitpunkt bemerkenswert. „Es ist nun klar, dass sich die Profitabilität gut erholt", so der Analyst.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von 4,72 Prozent derzeit hingegen die Aktie von Daimler-Truck. Der Lkw-Hersteller sei stark ins Jahr gestartet, lobten Analysten. Allerdings habe der Konzern darauf hingewiesen, dass der Gegenwind in Europa zunehme, gab JPMorgan-Experte Jose Asumendi zu bedenken.

Mit Material von dpa-afx

