Schafft es der DAX, vor dem Wochenende nochmal über die 17.000-Punkte-Marke zu springen? Worauf es jetzt ankommt und was bei den Aktien von Siemens los ist

Er will einfach nicht so recht: Fast unverändert steht der DAX bei 16.959 Punkten. Erst kürzlich hatte es der deutsche Leitindex endlich wieder über die Marke von 17.000 Punkten geschafft. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, tut sich nicht viel. Er ist 0,16 Prozent im Plus und steht bei 4.718 Punkten.

Selbst die Aussicht auf neuerliche Rekorde an der Wall Street reichte nicht als Zugpferd. Jochen Stanzl von CMC Markts sieht derzeit eine Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern im Dax, nachdem dieser noch am Dienstag auf ein Rekordhoch geklettert war. Seitdem jedoch tat sich das Börsenbarometer eher schwer damit, nachhaltig über die runde Hürde von 17 000 Zählern hinauszukommen. Generell bleibt die Stimmung am Markt aber gut: Sorgen über vorerst weiter hohe Leitzinsen wurden zuletzt von der Hoffnung auf eine robuste Wirtschaftentwicklung abgefedert. Auf Wochensicht kommt der deutsche Leitindex somit aktuell auf ein kleines Plus.

Die US-Börsen steuern unterdessen vor dem Wochenende abermals luftige Höhen an. So zeichnete sich zuletzt etwa für den US-Leitindex Dow Jones ein neuer Rekord ab. Auch der technologielastige Nasdaq 100 dürfte seine Rally fortsetzen, die durch teils gute Unternehmensberichte getrieben ist. Am Vortag hatte sich der S&P 500 erstmals über 5000 Punkte geschwungen.

Aktien von Siemens und Vonovia beim DAX als Schlusslicht

Zum Glück gab es heute keine größeren Verluste beim DAX. Die beiden Schlusslichter bilden von der Performance derzeit Vonovia mit einem Minus von fast zwei Prozent und Siemens mit einem Minus von über 2,5 Prozent. Bei Siemens machten sich Gewinnmitnahmen nach dem tags zuvor im Zuge der Quartalsbilanz erreichten Rekordhoch bemerkbar.

An die Spitze schaffte es hingegen die Commerzbank-Aktie mit über einem Prozent Plus. Die Zinswende hat die Geschäfte der Commerzbank beflügelt. Nach der Rettung durch den Staat in der Finanzkrise 2008/2009, mehreren Kürzungsrunden und Strategieschwenks geht es für die Bank nicht nur geschäftlich wieder aufwärts: Vor rund einem Jahr gelang dem Institut auch die Rückkehr in den Dax.

Mit Material vo dpa-afx

