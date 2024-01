Die Exporte der deutschen Industrie stiegen so stark wie lange nicht. Der DAX zeigt sich wieder vorsichtig optimistischer und die Aktie von Siemens Energy steigt deutlich. Das sollten Anleger nun wissen

Endlich wieder optimistischere Stimmung beim deutschen Leitindex: Der DAX steht aktuell 0,72 Prozent im Plus bei 16.713 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, konnte 0,52 Prozent zulegen und steht gerade bei 4.486 Punkten.

Die jüngsten Wirtschaftszahlen lieferten keine klaren Hinweise in Bezug auf den Fahrplan für Zinssenkungen der großen Zentralbanken. Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) versuchen, mit erhöhten Zinsen die Inflation zu dämpfen. Gleichzeitig wollen sie der Konjunktur nicht allzu stark zusetzen.

Die Exporte der deutschen Industrie stiegen im November so stark wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Allerdings stagnierten dafür die Neuaufträge nahezu und die Umsätze schrumpften sogar – ein gemischtes Bild. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft blieben trübe, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Trotz der derzeit mauen Konjunkturlage, hellte sich die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone indes vor der Jahreswende auf. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Dezember um 2,4 Zähler auf 96,4 Punkte, wie aus den Daten der EU-Kommission hervorging. „Wir gehen generell davon aus, dass der allgemeine Abwärtstrend bei der Inflation die Notenbanken im Mai zu einer Zinssenkung veranlassen wird", sagte Bruno Schneller, Manager beim Vermögensverwalter Invico. „Angesichts der uneinheitlichen Signale dürften die Entscheidungsträger allerdings abwarten, bis die Lage klarer wird."

Aktien von Siemens Energy, Fresenius und Covestro beim DAX im Fokus

Stark zulegen konnte heute die Aktie von Siemens Energy. Die Papiere liegen rund 4,5 Prozent im Plus und markieren damit bei der Performance heute die DAX-Spitze. Die Aktien von Fresenius und Covestro bilden hingegen mit einem Minus von einem Prozent die Schlusslichter im deutschen Leitindex.

Starke Kursbewegungen bei Luftfahrt- und Technologiewerten ziehen unterdessen die US-Börsen am Montag in unterschiedliche Richtungen. Ein Kurseinbruch bei Boeing drückte den Dow-Jones-Index der Standardwerte zum Handelsstart um 0,4 Prozent auf 37.327 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 14.564 Stellen. Der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,1 Prozent auf 4704 Zähler vor.

Gefragt waren dagegen Nvidia mit einem Plus von knapp zwei Prozent. Rivalen wie Intel und Marvell gewannen in ihrem Kielwasser jeweils rund ein Prozent. Nvidia fängt Insidern zufolge im zweiten Quartal mit der Massenproduktion eines für China entwickelten Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) an. Der Konzern habe das Produkt entworfen, um die zuletzt verschärften US-Exportvorschriften einzuhalten.

