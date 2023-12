Der DAX hat heute ein neues Allzeithoch aufgestellt! Worauf es jetzt ankommt und warum die Aktien von Siemens Energy und Daimler Truck im Fokus stehen

Endlich hat er es geschafft: Der DAX hat heute sein altes Hoch vom Juli überwunden und erreicht mit 16.505 Punkten ein neues Allzeithoch. Auf das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50, schwappt die gute Laune gleich über. Er steht mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 4.446 Punkten.

Außerdem standen heute im Fokus der Investoren insbesondere die am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen. „Sollten diese die Abkühlung aus dem Oktober bestätigen, könnte der Markt wieder einen Gang höher schalten und der Druck auf die Skeptiker der Rally zunehmen", konstatierte Molnar mit Blick auf Hoffnungen am Markt auf sinkende Zinsen im nächsten Jahr. Allerdings sei es schwieriger geworden, noch überzeugende Gründe für weitere Käufe auf diesem hohen Kursniveau zu finden, sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. „Auch die Schwäche des Ölpreises bereitet Kopfzerbrechen, deutet er doch auch auf eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten hin."

Aktien von Siemens Energy, Daimler Truck und Fresenius im Fokus

Unterdessen heben sich heute besonders die beiden Aktien von Daimler Truck und Siemens Energy hervor. Daimler Truck liegt über drei Prozent im Plus, Siemens Energy ebenfalls. Damit stehen beide Aktien bei der Performance heute an der Spitze des DAX. Die Fresenius-Aktie bildet mit einem Minus von derzeit 2,39 Prozent hingegen das Schlusslicht.

Mit Material von rtr



Lesen Sie auch:

Bekanntes Tech-Unternehmen rückt in den S&P 500 – Aktie steigt auf Allzeithoch

Oder:

Krypto-Experte Hosp: "So hoch steigt Bitcoin jetzt und das bringt ihn bald zu Fall"