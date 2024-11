Könnte sich der DAX wieder von seinem Kursverlust erholen? Was jetzt wichtig ist und welche bekannte Aktie gerade aber deutlich an Kurs einbüßen muss.

Der gestrige Mittwoch war kein guter Tag für den DAX. Da fiel er sogar unter die Marke von 19.000 Punkten. Doch heute geht es wieder aufwärts. So liegt der Index gerade 1,4 Prozent im Plus und steht bei 19.261 Punkten. Auch für das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50, geht es bergauf: Der liegt sogar 1,8 Prozent im Plus und steht bei 4.825 Punkten.

Die Anleger haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag also wieder ihre Chance gesucht. Niemand scheint trotz aller Trump-Unsicherheiten eine Jahresendrally verpassen zu wollen, von der zuletzt viel zu lesen war.

Diese DAX-Aktie verliert gerade deutlich

Neben der Sorgen vor den Auswirkungen der künftigen Trump-Politik bewegt natürlich auch die Berichtssaison weiter die Gemüter am Aktienmarkt - erst tags zuvor bei Siemens Energy mit einem der größten Tagesgewinne bei Unternehmen aus dem DAX. Sie erreichten am Donnerstag knapp einen weiteren Rekord, litten dann aber knapp vor einer Vervierfachung im laufenden Jahr unter leichten Gewinnmitnahmen.

Außerdem standen heute die Zahlen von Siemens und Deutsche Telekom im Fokus. Mehr Infos finden Sie hier:

Siemens-Aktie schießt deutlich in die Höhe: Kaufchance oder lieber Gewinne mitnehmen?

Top-Nachrichten für Deutsche Telekom-Aktie: Jetzt schnell kaufen, bevor die Rallye weitergeht?

Das Schlusslicht im DAX bildet hingegen mit einem Minus von fünf Prozent aktuell die Aktie von Merck. Dennoch lässt das Unternehmen den Durchhänger nach dem Corona-Boom weiter hinter sich. Der Konzern profitiert in seinem Geschäft mit Halbleitermaterialien von der Nachfrage rund um KI-Anwendungen. Zudem floriert das Geschäft mit Medikamenten. Und auch in der Laborsparte, die zuletzt unter einer Nachfragelücke gelitten hatte, ging es im dritten Quartal erstmals seit Monaten wieder voran. Dabei verdienten die Darmstädter dank Einsparungen und weniger Forschungsausgaben mehr als von Analysten erwartet, setzten aber etwas weniger um als gedacht. Vorstandschefin Belen Garijo, die noch im Sommer die Ziele angehoben hatte, engt nun nach neun Monaten die Erwartungen an das Gesamtjahr ein. Die Aktie verlor.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Top-Nachrichten für Deutsche Telekom-Aktie: Jetzt schnell kaufen, bevor die Rallye weitergeht?

Oder:

Jetzt Aktien kaufen, um dabei zu sein? Analyst mit Mega-Prognose für den Aktienmarkt in Jahr 2025