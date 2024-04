Der deutsche Leitindex startet gut gelaunt in die Woche. Was dahintersteckt, warum unterdessen die Aktien von Rheinmetall und Mercedes im Fokus stehen und welche DAX-Aktie fast zweistellig zulegt

Der DAX macht wieder etwas Boden gut – rund 0,76 Prozent liegt der deutsche Leitindex derzeit im Plus und steht bei 18.313 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,7 Prozent im Plus liegt und bei 5.049 Punkten steht.

Nach Ostern hatte der DAX noch ein Rekordhoch bei 18 567 Zählern erreicht, ehe die Anleger wegen schwindender Hoffnung auf baldige Zinssenkungen einen Rückzieher machten. Äußerungen von US-Notenbankern und ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht trübten die Stimmung.

Robuste Konjunkturdaten böten aber gleichzeitig neue Fantasie auf höhere Unternehmensgewinne, schrieben die Experten von Index-Radar. „Wichtig ist nur, dass die Firmen die Erwartungen möglichst übertreffen und damit auch höhere Bewertungen rechtfertigen." Solange dies der Fall sei, könne der Markt auch mit einer zeitlich immer weiter nach hinten verschobenen Zinswende gut leben. Eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed schon im Juni gilt als immer unwahrscheinlicher. Am Donnerstag steht zunächst der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

DAX-Aktie legt fast zweistellig zu – auch Mercedes und Rheinmetall ziehen an

Alle in den Schatten stellt heute die Aktie des Modehändlers Zalando, die schon über acht Prozent im Plus liegt und damit von der Performance die DAX-Spitze markiert. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Doch auch Aktien wie Rheinmetall, Mercedes-Benz oder Fresenius liegen über zwei Prozent im Plus und reihen sich hinter Zalando ein.

Verlierer gibt es heute beim DAX nicht wirklich. Keine Aktie liegt aktuell über ein Prozent im Minus. Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von 0,72 Prozent die Aktie von Siemens Healthineers.

