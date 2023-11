Die anfängliche Zinseuphorie scheint bei DAX-Anlegern nun verschwunden. Wie sich der deutsche Leitindex diese Woche entwickeln könnte und warum die Aktien von Deutsche Börse, SAP und Daimler Truck im Fokus sind

Die Euphorie der vergangenen Woche scheint bei DAX-Anlegern verschwunden. Da konnte der deutsche Leitindex endlich wieder über die 15.000-Punkte-Marke klettern. Seitdem hat sich leider wenig getan. Der DAX steht heute fast unverändert bei 15.149 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der bei 4.153 Punkten steht.

Die Zinshoffnungen der Anleger an den Aktienmärkten weichen einer wachsenden Zurückhaltung. Analysten zufolge kämen bereits erste Zweifel an der Absicht der US-Notenbank Fed auf, die Zinsen bald wieder zu senken. „Ende vergangener Woche herrschte eine Euphorie, weil man angesichts der Aussagen des Vorsitzenden Jerome Powell nach der Fed-Sitzung glaubte, dass die Notenbanker mit der geldpolitischen Straffung fertig sind, zumal der Arbeitsmarkt sich endlich verlangsamt hat", sagte Michael Hewson, Chefanalyst beim Broker CMC Markets UK. „Jetzt fangen die Menschen aber an, ein wenig realistischer zu denken: Das Risiko, dass die Fed die Zinsen wieder anheben könnte, ist noch nicht vom Tisch."

Deutsche Börse, SAP und Daimler Truck beim DAX im Fokus

Unterdessen schaffte es die Aktie der Deutschen Börse heute an die Spitze des DAX mit einem Plus von fast vier Prozent. Das Unternehmen schraubte seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre nach oben. In Summe rechnet es mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der Nettoerlöse im Vergleich zum Jahr 2022 von rund zehn Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2026, wie der DAX-Konzern heute anlässlich einer Investorenkonferenz mitteilte.

Auch SAP konnte heute bereits über zwei Prozent zulegen. Das Schlusslicht bildet hingegen die Aktie von Daimler Truck im DAX, die heute über vier Prozent verlor. Grund waren schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen.

