Der DAX schaffte es heute erstmals über die Marke von 18.000 Punkten – Neuer Rekord! Doch was ist bei den Auto-Aktien wie VW und Porsche los?

Der DAX durchbrach heute zum ersten Mal die historische Marke von 18.000 Punkten und hat seinen Rekordlauf der letzten Zeit damit fortgesetzt. Die dazu nötigen positiven Impulse hatten am Morgen die US-Börsen geliefert. Sie waren in den letzten Handelsstunden am Vortag spürbar gestiegen. Am Mittwoch war das Bild an der Wall Street aber eher durchwachsen. All das, ob es im Februar überraschend zu einer Beschleunigung des Preisauftriebs in der weltgrößten Volkswirtschaft gekommen war.Nachmittags kam es dann zu Gewinnmitnahmen, derzeit steht der deutsche Leitindex wieder bei knapp unter 18.000 Punkten.



Auch für das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50, lief es rund, der seit langem mal wieder die Marke von 5.000 Punkten durchbrach.

„Es scheint, als könne den Markt nichts mehr aufhalten, auch nicht eine in den USA wieder leicht anziehende Inflation, die eine erste Zinssenkung weiter nach hinten schieben könnte", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Der Freitag dürfte ihm zufolge nun wohl "zum interessantesten Handelstag dieser Woche" werden, da wieder großer Verfallstag an den Terminbörsen sein wird. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes aus, was laut Molnar "gerade oberhalb der 18 000 Punkte noch einmal für viel Bewegung sorgen könnte". Schon oft in der Vergangenheit seien diese Termine auch entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen, fügte er hinzu.

Aktien von Zalando gehen durch die Decke – doch Autoaktien wie VW und Porsche verlieren deutlich

Ein sagenhaftes Kursplus von über 17 Prozent konnten im DAX heute die Aktien von Zalando hinlegen. Der Modehändler übertraf trotz eines Umsatzrückgangs mit seinem operativen Jahresgewinn die Erwartungen. Obendrein kam es gut an, dass Zalando mittelfristig neue Chancen für Wachstum sieht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ebenfalls deutliche Kursgewinne verbuchten die E.ON-Aktien mit rund sechs Prozent. Der Energieversorger überzeugte nicht nur mit seinen Ergebniszielen für dieses Jahr, sondern auch mit einer starken Botschaft für die Jahre bis 2028.

Nicht so rund lief es hingegen für Autoaktien. VW und Porsche bilden mit einer Performance von über minus vier Prozent die Schlusslichter im DAX. Wie VW-Finanzchef Arno Antlitz während der Telefonkonferenz sagte, werde der Konzern noch bis 2026 teilweise Kompromisse in China machen und rechnet dort mit weiteren Marktanteilsverlusten bei Elektroautos.

Für die am Vortag noch beflügelten Aktien von Porsche ist es am Mittwoch wieder bergab gegangen. In der Folge strich zur Wochenmitte die französische Großbank Societe Generale ihre Kaufempfehlung. Analyst Stephen Reitman betonte in seiner Studie, die Aktie habe am Vortag "einen wilden Ritt" hinter sich, als aus einem anfänglichen Drei-Prozent-Minus noch ein Kurssprung um mehr als elf Prozent geworden war. Anleger hätten über vorsichtige Ziele hinwegschaut und sähen 2024 angesichts vieler Modellwechsel als ein Übergangsjahr, hatte es am Markt geheißen. Reitman hob nun aber nochmals den Ausblick als enttäuschend hervor.

Mit Material von dpa-afx

