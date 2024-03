Schafft es der DAX in nächster Zeit, sich dauerhaft über der Marke von 18.000 Punkten zu halten? Die Aktien von Infineon und Vonovia rauschen derweil nach unten

Knapp unter der 18.000-Punkte-Marke, die der deutsche Leitindex jüngst durchbrochen hat, verweilt er derzeit. Mit der etwas schwächeren Eröffnung der US-Börsen stand das Börsenbarometer beim DAX dann am Nachmittag aber noch moderat im Plus mit 0,29 Prozent bei 17 994,18 Punkten. Immerhin das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt knapp über der Marke von 5.000 Punkten.



Konjunkturdaten aus den USA bewegten vor dem Wochenende kaum. Tags zuvor hatten nach dem Rekord im Dax bei gut 18 039 Punkten unerwartet gestiegene Erzeugerpreise in den USA die Inflationssorgen wieder angefacht und die Zinssenkungshoffnungen weiter gedämpft. Laut Jochen Stanzl von CMC Markets rechnet inzwischen nur noch eine knappe Mehrheit am Markt mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni. Die Spannung vor dem nächsten Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche steigt deshalb, denn gehofft wird auf wichtige Signale zu einer möglichen Lockerung.

Unter anderem die Hoffnungen auf Zinssenkungen hatten auch die Rally im Dax in den vergangenen Monaten am Leben gehalten. Seit dem Jahreswechsel hat das Börsenbarometer bisher fast acht Prozent hinzugewonnen, und auf Wochensicht ergibt sich für den deutschen Leitindex bislang ein Plus von rund einem Prozent.

Aktien von Infineon und Vonovia verlieren im DAX deutlich

Das Schlusslicht im DAX bildet heute von der Performance derzeit die Aktie von Vonovia mit einem Minus von über sieben Prozent. Das hohe Zinsniveau hat die Lage am Immobilienmarkt merklich angespannt, weil viele Wohnungsgesellschaften stark kreditfinanziert sind. Der komplette Sektor stand vor dem Wochenende im Sog der Vonovia-Bilanz unter Druck, da Deutschlands größter Vermieter mit einer neuen Dividendenpolitik und veränderten Schlüsselkennziffern die Anleger verschreckte. Beobachter sprachen von sehr komplexen Neuerungen.

Aber auch die Aktie von Infineon büßte mit einem Minus von fast sechs Prozent deutlich ein. Nachfragesorgen überschatteten die Kurse der Chipwerte: Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge versucht die chinesische Regierung heimische Elektroautobauer zum verstärkten Kauf heimischer Elektronikchips zu bewegen, um Chinas Halbleiterindustrie zu stärken und die Abhängigkeit vom Westen zu verringern.

Zu den Gewinnern im DAX zählen heute die Aktien von Zalando, RWE und Daimler Truck. Alle drei Aktien konnten über zwei Prozent zulegen.

