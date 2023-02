Der Microsoft-Gründer offenbarte kürzlich, auf welche ungewöhnliche Geldanlage er setzt. Dabei bezieht er außerdem zu einer langjährigen Verschwörungstheorie Stellung.

Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt. Lange Zeit war er sogar an der Spitze dieses Rankings. So oder so: Wenn einer weiß, wie man mit Geld umgeht und vor allem mehr daraus macht, dann ist es der Microsoft-Gründer. Zahlreiche Investoren verfolgen daher regelmäßig, wie sein Aktien-Portfolio aufgestellt ist. Was viele nicht wissen: Gates setzt nebenbei auf eine ganz andere Art der Geldanlage, die sich zu den aktuellen Marktzeiten als die weit bessere Investition herausstellen könnte.

Auf diese ungewöhnliche Geldanlage setzt Bill Gates

Bill Gates ist ein großer Fan von Ackerland. Das klingt im ersten Moment unspektakulär, ist aber eigentlich eine kluge Investmentidee. Selbst die Big-Short-Legende Michael Burry schwört darauf und erklärte einst in einem Interview: „Ich glaube, dass landwirtschaftliche Flächen mit Wasser vor Ort in Zukunft sehr wertvoll sein werden und ich habe viel Geld hineingesteckt.“ Tatsächlich ist Ackerland eine gute Möglichkeit zu investieren, da es sowohl Stabilität bietet, vor der Inflation schützt und auch noch den Wert über die Zeit steigern kann. Das liegt vor allem daran, dass die Anbauflächen immer weiter zurückgehen und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln immer höher wird.

Gehört Bill Gates 80 Prozent des US-Ackerlands? Langjährige Verschwörungstheorie aufgedeckt

Jüngst beantwortete Bill Gates bei einem „Ask me Anything“ auf der Plattform Reddit mehrere Fragen. Dabei ging er auch direkt auf die Verschwörungstheorie ein, dass ihm 80 Prozent des US-Ackerlands gehören würden.

„Warum kaufen Sie so viel Ackerland auf, glauben Sie, dass dies ein Problem mit dem Vermögen von Milliardären ist und wie viel Sie unverhältnismäßig erwerben können?”, fragte ihn ein User. Vor allem vergangenes Jahr gab es viele Mythen darüber, dass der Microsoft-Gründer einen Großteil des US-Ackerlands gekauft hätte, um die Amerikaner auszuhungern. Forscher hatten nämlich gewarnt, dass man aufgrund der Invasion von Russland in die Ukraine mit Nahrungsmittelknappheit rechnen könnte.

„Ich besitze weniger als 1/4000 des Ackerlandes in den USA. Ich habe in diese Farmen investiert, um sie produktiver zu machen und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist kein großes Schema im Spiel – tatsächlich werden all diese Entscheidungen von einem professionellen Investmentteam getroffen.“, adressierte Gates die Theorie ganz direkt. Laut dem US-Landwirtschaftsministerium und dem National Agriculture Statistics Service 2022 gibt es in den USA etwa umgerechnet 362.315.055 Hektar Ackerland. Wie Benzinga berichtete, besitzt Gates etwa 97.933 Hektar an Ackerland, was gerade einmal 0,03 Prozent der Gesamtfläche entspricht.

