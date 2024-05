Was ist da los? Der deutsche Leitindex rauscht heute kräftig nach unten und zahlreiche Aktien wie Siemens Energy und Infineon geben nach

Kein guter Tag für den DAX: Der deutsche Leitindex liegt derzeit über 1,22 Prozent im Minus und steht damit nur noch bei 18.449 Punkten. Damit ist. Die wieder etwas gestiegene Inflation in Deutschland hat den ohnehin schwachen DAX am Mittwochnachmittag nur noch minimal belastet. Der deutsche Leitindex rutschte auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Sein jüngstes Rekordhoch hat er wieder aus den Augen verloren, nachdem er sich den 18 892 Punkten tags zuvor noch bis auf 37 Punkte genähert hatte. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, ist wieder unter die 5000-Punkte-Marke gefallen und steht mit einem Minus von 1,38 Prozent derzeit bei 4.960 Punkten.



Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs großer Notenbanken und halten sich entsprechend zurück. In Deutschland waren die Verbraucherpreise im Mai zum Vormonat wieder leicht gestiegen. Die Daten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird eine erste Zinssenkung, der weitere Kurs ist aber offen. Offenbar zweifeln inzwischen aber einige Akteure sogar wieder an der Juni-Senkung.

Dax-Rutsch – das ist bei Aktien wie Siemens Energy und Infineon los

Fast die einzige Aktie, die sich merklich gegen die Abwärtsbewegung im DAX stellen kann, ist derzeit Adidas-Aktie, doch auch diese liegt gerade einmal 1,3 Prozent im Plus. Im vorbörslichen US-Handel profitierten Papiere des Sportartikel-Einzelhändlers Dick‘s Sporting Goods kräftig von überraschend guten Quartalszahlen.

Der größte Verlierer im DAX ist derzeit hingegen die Aktie von Siemens Energy mit über minus 3,7 Prozent. Doch auch die Aktie von Infineon liegt drei Prozent im Minus, ebenso fast drei Prozent im Minus sind etwa die Aktie von Porsche und von der Commerzbank. Doch insgesamt schaffen es nur fünf der 40 DAX-Aktien, derzeit im Plus zu liegen.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Bank of America: Ist der Aktienmarkt überhitzt und steht womöglich kurz vor einer Korrektur?

Oder:

Aufgepasst: 3,8 Prozent Tagesgeld Zinsen und 75 Euro Prämie für Sparer