Nach der Europawahl gibt der deutsche Leitindex deutlich nach, doch vor allem der Euro Stoxx 50 bricht ein. Warum außerdem unterdessen die Aktien von MTU und Porsche im Fokus stehen

Kein guter Wochenstart für den DAX: Der deutsche Leitindex liegt nach der Europawahl und vor der US-Notenbanksitzung diesen Mittwoch aktuell 0,8 Prozent im Minus und steht nur noch bei 18.408 Punkten. Noch übler sieht es für das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50 aus. Der liegt sogar 1,26 Prozent im Minus und steht bei 4.987 Punkten. Dies geschieht nach

Am Montagmorgen war der Dax um mehr als ein Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gesunken. In Deutschland sorgte das schlechte Abschneiden der Ampel-Koalition für Aufsehen. Vor allem aber die Aussicht auf baldige Neuwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich belastete die Aktienmärkte. Der Druck auf die Kurse geht zum Wochenbeginn von Paris aus, wo der Leitindex Cac 40 auf den tiefsten Stand seit Februar absackte.

Präsident Emmanuel Macron wagt nach der krachenden Niederlage seines Mitte-Lagers bei der Europawahl denn auch die Flucht nach vorn. Mit der Neuwahl der Nationalversammlung will der Liberale klare politische Verhältnisse schaffen und hofft wohl, seine Mehrheit in der Parlamentskammer auszubauen. „Eine gewagte Wette", findet Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Aktien von MTU und Porsche beim DAX im Fokus

Heute gibt es bisher keine merklichen Gewinner im DAX. Einzig die Aktien von MTU schafften es über ein Prozent zuzulegen und bilden damit die Spitze im deutschen Leitindex.

Das Schlusslicht im DAX bilden mit einem Minus von derzeit über drei Prozent die Aktien von Porsche von der Performance. Allerdings: Die Aktien der Porsche AG wurden nach der Hauptversammlung vom vergangenen Freitag ex Dividende gehandelt. Anleger müssen in der Kursbildung die Auszahlung von 2,31 Euro je Aktie berücksichtigen und den damit verbundenen, optischen Abschlag.

