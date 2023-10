Der DAX bewegt sich heute nur wenig vom Fleck, Anleger bleiben aufgrund anhaltender Sorgen vorsichtig. Unterdessen kann sich die Adidas-Aktie mehr als beweisen, Sartorius verliert hingegen deutlich

Der DAX wartet auch heute weiterhin gebannt auf Impulse. Fast unverändert steht er aktuell bei 15.121 Punkten. Beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, verhält es sich ähnlich. Hier steht der Index bei 4.111 Punkten.

Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit möglicherweise Hunderten Toten erschwert die Bemühungen um eine Eindämmung des eskalierenden Konflikts. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas sprach von einem israelischen Luftangriff. Israel erklärte dagegen, es habe sich um einen Fehlstart einer Rakete des Islamischen Dschihad gehandelt. Die Extremistengruppe dementierte. "Dies bringt die befürchtete Unruhe in die gesamte Region und erschwert die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters. Damit bleibe die Nervosität an der Börse, und mit der Stabilität des Deutschen Aktienindex der vergangenen Tage könne es in den kommenden Stunden vorbei sein.

Adidas ist der DAX-Gewinner

Darüber hinaus läuft die Quartalsberichtssaison, es stehen nach Börsenschluss in den USA unter anderem die Zwischenberichte des Software-Riesen SAP, des E-Autobauers Tesla und des Streamingdienstes Netflix an. Aus China kamen unterdessen ermutigende Signale: Die Wirtschaft dort ist im dritten Quartal dank der anziehenden Binnennachfrage stärker gewachsen als erwartet.

Am deutschen Aktienmarkt war Adidas besonders gefragt, nachdem der Sportbekleidungshersteller am Dienstag seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und besser als erwartete vorläufige Quartalsergebnisse gemeldet hatte. Adidas-Aktien liegen fast vier Prozent im Plus. Sartorius bildet unterdessen derzeit das Schlusslicht im DAX und liegt fast vier Prozent im Minus.

