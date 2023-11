Gute Stimmung beim DAX: Während der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder deutlich über der 16.000-Punkte-Marke liegt, geht es für einige Aktien wie Infineon, Zalando oder Adidas deutlich nach oben

Zur Wochenmitte hat es der DAX nochmal allen gezeigt: Nach kurzem Bangen zum Wochenstart schaffte es der deutsche Leitindex heute wieder über die Marke von 16.000 Punkten. Derzeit steht er mit einem Plus von einem Prozent bei 16.150 Punkten. Kurz stand er sogar bei 16.183 Punkten, womit er so hoch wie seit vier Monaten nicht mehr stand. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 läuft es gut, er steht mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 4.373 Punkten.

Die niedrigste Inflationsrate seit zweieinhalb Jahren hat die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen an den europäischen Aktienmärkten genährt und damit die Kurse beflügelt.

Niedrigste Inflationsrate seit zweieinhalb Jahren beflügelt Kurse

Die Teuerung fiel im November auf 3,2 Prozent nach 3,8 Prozent im Oktober und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021. Der Rückgang fällt überraschend stark aus: Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 3,5 Prozent gerechnet. „Die EZB wird in Zukunft zunehmend unter Druck geraten, die Zinsen zu senken", sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Das sieht auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ähnlich: „Wenn die morgen veröffentlichte Inflationsrate für die gesamte Euro-Zone in einen ähnlichen Bereich fällt, werden die Diskussionen über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung noch lauter und lebhafter werden."

Hervorheben konnten sich heute die Aktien von Infineon, Zalando, Adidas und Siemens Energy. Während Infineon sogar über vier Prozent zulegte, waren es bei den anderen drei jeweils über drei Prozent.

Ansonsten gab es heute keine größeren Verlierer im DAX. Lediglich die Aktie von Covestro liegt über ein Prozent im Minus.

