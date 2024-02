Beim deutschen Leitindex zeigen sich Anleger heute optimistisch. Besonders die Aktien von Siemens Energy und Mercedes konnten zulegen.

Der deutsche Leitindex hält sich heute weiterhin über der wichtigen Marke von 17.000 Punkten. Derzeit liegt der DAX 0,15 Prozent im Plus und steht bei 17.093 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, herrscht gute Stimmung: Der Index liegt 0,12 Prozent im Plus und steht bei 4.765 Punkten.

Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia haben die Dax-Anleger zur Wochenmitte wohl wieder Mut gefasst. Marktteilnehmer wollten steigende Kurse nicht verpassen und positionierten sich entsprechend im Gesamtmarkt, analysierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Siemens Energy und Mercedes Benz beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es derzeit von der Performance her die Aktien von Siemens Energy und Mercedes Benz. Siemens Energy erholte sich mit einem Plus von über drei Prozent nach einem Vortagesrücksetzer.

Zyklische Werte - also Aktien mit höherer Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung - waren gefragt. Im Dax zeigte sich dies am Kurszuwachs von fast drei Prozent für Papiere aus dem Automobilsektor wie Mercedes-Benz.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von zwischenzeitlich 4,2 Prozent derzeit Siemens Healthineers. Damit weitet die Aktie ihren Vortagesrücksetzer aus und rutscht unter die 21-Tage-Linie.

