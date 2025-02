Der DAX kennt kein Halten mehr. Die Aussicht auf Gespräche über eine Friedenslösung für die Ukraine treibt den Index immer höher. Davon profitieren unter anderem Aktien wie BASF. Doch auch noch andere spannende Namen stehen heute im Fokus.

Er scheint kaum aufzuhalten: Aufgrund der Aussicht Aussicht auf Gespräche über eine Friedenslösung für die Ukraine liegt der DAX aktuell im Vergleich zum Vortag 1,6 Prozent im Plus und steht bei über 22.500 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, zieht stark an. Der Index liegt aktuell 1,5 Prozent im Plus und steht bei 5.485 Punkten.

US-Präsident Donald Trump telefonierte mit Kremlchef Wladimir Putin und vereinbarte Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus.

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine habe in Europa die Angst vor US-Importzöllen verdrängt, schrieb Marktanalyst Emmanuel Cau von der britischen Investmentbank Barclays. Der Weg dorthin sei vielleicht nicht so einfach, aber die europäischen Aktienmärkte böten aus Bewertungssicht immer noch Potenzial für Kurssteigerungen.

Angesichts der Annäherung zwischen Trump und Putin hatten Rüstungswerte zunächst stark nachgegeben, erholten sich aber rasch. Marktbeobachter sagten, es sei jedem klar, dass ungeachtet einer möglichen Friedenslösung im Ukraine-Krieg Europa künftig mehr in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren müsse, sodass die Geschäfte von Rüstungskonzernen weiter florieren dürften.

Kommt es womöglich bald zu einem Frieden und Wiederaufbau in der Ukraine? Gleich mehrere spannende Aktien, die keiner kennt, könnten dann profitieren. Wer hier gewinnen will, der muss schnell sein und zugreifen, bevor die Börse das Potenzial dieser Titel erkennt und die Kurssteigerung vorwegnimmt. Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, auf die Gewinner des womöglich bald endenden Konfliktes zu setzen. Welche sechs jetzt besonders profitieren können, erfahren Sie im neuesten Aktienreport von BÖRSE ONLINE “Die Friedensgewinner”.

Auto-Aktien wie VW, Mercedes & Co. an DAX-Spitze

Unter anderem ganz weit vorne im DAX rangieren heute Auto-Aktien wie VW mit aktuell 5,4 Prozent Plus, Mercedes mit 4,6 Prozent Plus oder Continental mit 4,1 Prozent Plus. Denn europaweitund auch hierzulande griffen Anleger in dem weiter positiven Umfeld vor allem bei den konjunktursensiblen Autowerten zu, zumal mit dem Reifenkonzern Michelin ein Branchenunternehmen solide Geschäftszahlen gemeldet hatte. Ein weiterer Grund war laut Börsianern die Hoffnung auf Entspannung beim zuletzt belastenden Thema Zölle.

Hoffnung auf Frieden in der Ukraine – Aktie von BASF legt stark zu

Die DAX-Spitze nimmt aktuell mit einem Plus von über sechs Prozent die Siemens-Aktie für sich ein. Mehr dazu lesen Sie hier

Stark profitieren konnte heute aber auch die BASF-Aktie, die aktuell 4,9 Prozent im Plus liegt. Die Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin nach einem Telefonat macht Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen. Ein möglicher Waffenstillstand oder gar ein Ende des Krieges hätte massive Auswirkungen auf die Gas- und Strompreise, die gerade für die energieintensive Chemiebranche ein wesentlicher Faktor sind.

Bei BASF sieht die Expertin Georgina Fraser von Goldman Sachs derweil eine "Hochzeit von Makro- und Mikrofaktoren" - also von gesamtwirtschaftlichen und individuellen Impulsen. Bei letzteren bezog er sich auf Berichte über einen möglichen Börsengang der Agrarsparte bereits im kommenden Jahr, und damit früher als auf dem Kapitalmarkttag in Aussicht gestellt.

Das Schlusslicht im DAX bildet unterdessen von der Performance her mit einem Minus von 1,9 Prozent die Aktie der Deutschen Telekom. Da defensive Werte zuletzt einen starken Lauf hatten, geben Aktien wie diese aktuell leicht nach.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Raus aus US-Aktien: Diese Titel empfehlen Experten jetzt als Ersatz

Oder:

Commerzbank-Aktie: Das ist historisch, aber sollten Anleger jetzt noch kaufen?