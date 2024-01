Endlich ist wieder etwas von der Euphorie im deutschen Leitindex zu sehen. Grund dafür sind unter anderem die US-Rallye und begehrte Tech-Aktien wie Microsoft, die den DAX nach oben treiben. Doch ein Kandidat sticht heraus: Die Commerzbank-Aktie verliert kräftig. Das steckt dahinter

Das kann sich sehen lassen: Zum Wochenstart legt der DAX endlich wieder einmal los und liegt derzeit 0,52 Prozent im Plus, steht bei 16.643 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der sogar 0,6 Prozent im Plus liegt und bei 4.475 Punkten steht.

Europas Anleger haben sich von der guten Stimmung an der Wall Street anstecken lassen. Dort deutete sich eine Fortsetzung der Rally an - die Futures lagen am Nachmittag erneut höher. Am Freitag war der breit gefasste S&P-500 auf einen Rekordschlussstand geklettert. Treiber sind momentan Technologiewerte. Die Microsoft-Aktie etwa kletterte erstmals über die Marke von 400 US-Dollar. „Investoren betrachten diese Aktien zunehmend als kugelsicher, denn selbst wenn die Weltwirtschaft an Schwung verliert, wird die Nachfrage nach KI-Produkten weiterhin hoch bleiben und die Unternehmensgewinne vor makroökonomischem Gegenwind schützen", sagte Marios Hadjikyriacos, Investment-Analyst beim Broker XM.

Commerzbank-Aktie beim DAX verliert kräftig

Während es heute mehrere kleinere Gewinner im DAX gibt wie Rheinmetall, Daimler Truck oder Zalando, die allesamt über ein Prozent zulegen konnten, stach ein Wert negativ hervor: die Aktien der Commerzbank, die über vier Prozent im Minus liegen. Der Grund lag an einer Abstufung auf "Underperform" durch die Bank of America.

Mit Material von rtr und dpa

