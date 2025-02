Der US-Präsident Donald Trump schockt mit weiteren Zoll-Ankündigungen – doch der DAX steigt weiter. Warum heute besonders die Aktien von Siemens und Qiagen im Fokus stehen.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump gut weggesteckt. Dank des Rückenwindes von der Wall Street stieg der hiesige Leitindex DAX bis zum frühen Nachmittag um 0,59 Prozent auf 21.915,30 Punkte und machte so seine Freitagverluste wett. Nunmehr ist der Weg wieder frei zum vergangene Woche erreichten Rekord von 21.945 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50 konnte zulegen, liegt derzeit 0,4 Prozent im Plus und steht bei 5.347 Punkten.

Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump weiter - auch die Nachbarn Kanada und Mexiko. Trump sagte außerdem, dass er "gegenseitige Zölle" ankündigen werde. Die USA würden diese Importzölle auf Produkte erheben, wenn ein anderes Land Zölle auf US-Waren verhängen sollte.

Die neuesten Maßnahmen machten zwar deutlich, dass der Handelsprotektionismus von Seiten der USA weiter vorangetrieben werde, sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die deutsche Wirtschaft aber werde zumindest von den Zöllen auf Stahl nur in kleinen Teilen betroffen sein, da die Stahlproduktion Deutschlands global kaum noch eine Rolle spiele.

Dementsprechend hielten sich hierzulande die Bewegungen bei den Aktien aus der Stahlbranche größtenteils in Grenzen. So verloren die Anteilsscheine der Hersteller Salzgitter und Thyssenkrupp jeweils rund ein halbes Prozent. Thyssenkrupp selbst betonte, keine großen Auswirkungen der angedrohten Zölle auf die eigenen Geschäfte zu sehen. Mehr dazu lesen Sie hier

Aktien von Siemens und Qiagen beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her die Aktie von Siemens mit einem Plus von 1,8 Prozent. Die Aktien des DAX-Konzerns sind dem Kurssprung von Rockwell Automation am Montagnachmittag auf ein neuerliches Rekordhoch von 210,80 Euro gefolgt. Der Auftrieb ließ dann jedoch schnell nach und auch Rockwell kamen im vorbörslichen US-Handel nach bis zu zehn Prozent Kursplus wieder etwas zurück. Rockwell verzeichnete im ersten Geschäftsquartal zwar einen Gewinnrückgang, übertraf aber die Erwartungen.

Das Schlusslicht bildet unterdessen von der Performance her im DAX mit derzeit minus zwei Prozent die Aktie von Qiagen. Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sieht leichten Gegenwind gerade für europäische Diagnostikspezialisten durch Kürzungen der Forschungs-Ausgaben im US-Gesundheitssystem.

