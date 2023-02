Gestern brachte die Fed Bewegung in die Märkte und heute geht es am Nachmittag mit der Zins-Entscheidung der EZB weiter. Worauf müssen sich Anleger einstellen?

Aussagen vom Chef der US-Notenbank Jerome Powell haben die Stimmung an den europäischen Börsen wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgehellt. Der deutsche Leitindex DAX notierte am Donnerstagvormittag 1,6 Prozent höher bei 15.416 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50 legte 1,1 Prozent auf 4219 Zähler zu. Powell hatte am Mittwochabend nach der Zinserhöhung der Fed auf die zurückgehende Inflation hingewiesen und damit Hoffnungen auf eine Drosselung der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geschürt. Die Stimmung am Markt war nach der Fed-Entscheidung gestern sehr positiv.

Die US-Notenbank Fed hatte am Abend die Zinsen wie von Börsianern erwartet um einen viertel Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Einzelheiten dazu lesen Sie hier.

Nach Einschätzung von Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners dürfte es für die Währungshüter der Euro-Zone schwierig werden, die Märkte in ähnliche Euphorie zu versetzen. Beim Thema Inflation werde die EZB-Chefin Christine Lagarde wohl zur Vorsicht und vor verfrühtem Optimismus warnen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte gilt Experten zufolge als so gut wie sicher. Es wäre der fünfte Schritt nach oben seit der Zinswende im vergangenen Sommer. Der Leitzins läge dann bei 2,50 Prozent. Im Fokus der Anleger steht der zukünftige Zinserhöhungskurs der EZB und damit die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde.

Zuletzt waren am Finanzmarkt Spekulationen aufgekommen, die EZB könnte bereits im März das Erhöhungstempo drosseln und die Zinsen nur noch um einen viertel Prozentpunkt anheben. Außerdem steht auch die Bank of England (BoE) vor der zehnten Zinserhöhung in Serie. Die meisten Experten erwarten eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt auf 4,0 Prozent.

Die Bilanzsaison nimmt ebenfalls Fahrt auf. Mit Infineon, Deutsche Bank und Siemens Healthineers legen gleich drei Dax-Firmen Zahlen vor. Zudem warten an Europas Börsen unter anderem Siemens Gamesa, BT Group und Shell auf.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagmittag befinden sich die Aktien von Siemens Healthineers an der Spitzes des DAX. Sie legen um 7,68 Prozent zu. Dahinter folgen Infineon nach Quartalszahlen mit plus 7,22 Prozent und Sartorius mit 6,75 Prozent.

Am anderen Ende des DAX befinden sich heute lediglich vier Aktien leicht im Minus. Die Deutsche Bank verliert nach Quartalszahlen 1,53 Prozent, die Munich Re gibt 0,24 Prozent ab und Henkel und E.on befinden sich jeweils ganz marginal im Minus.

(Mit Material von Reuters)