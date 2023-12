Nach seiner jüngsten Rallye legt der DAX eine kleine Verschnaufpause ein. Worauf es diese Woche ankommt und warum die Aktien von Sartorius, Zalando und Siemens Energy im Fokus stehen

Zum Wochenstart lässt es der DAX etwas ruhiger angehen – verdient, nachdem er vergangene Woche ein Rekordhoch nach dem nächsten knackte. Fast unverändert steht der deutsche Leitindex derzeit bei 16.771 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, konnte immerhin 0,3 Prozent zulegen und steht bei 4.536 Punkten.

„Viele Anleger sind bereits der Meinung, dass der Markt in diesem Jahr nicht mehr spürbar fallen wird, die Nachrichtenlage ist einfach zu positiv", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets."

Darauf kommt es beim DAX jetzt an – Aktien von Sartorius, Zalando und Siemens Energy im Fokus

Mit Spannung warteten Investoren vor allem auf die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheide in den USA, der Eurozone sowie in Großbritannien. „Sowohl bei der Federal Reserve als auch bei der EZB rechnet kein Marktteilnehmer auf der letzten Notenbanksitzung in diesem Jahr mit einem weiteren Zinsschritt", konstatierte Christian Henke vom Broker IG. „Vielmehr dürfte sich nun die Frage stellen, wann die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank im kommenden Jahr das Zinsrad wieder zurückdrehen werden." Überraschend stark ausgefallene Arbeitsmarktdaten in den USA hatten den Wetten auf eine schnelle Zinssenkung zuletzt einen Dämpfer versetzt, zugleich aber die Aussicht auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft verstärkt.

Große Gewinner im DAX gibt es heute nicht. Einzig die Aktie von Sartorius sticht mit einem Plus von fast zwei Prozent hervor und markiert damit die Spitze im deutschen Leitindex von der Performance. Das Schlusslicht bilden hingegen mit einem Minus von jeweils fast drei Prozent die Aktien von Zalando und Siemens Energy.

