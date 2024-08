Vor dem heutigen Fed-Entscheid zeigen sich DAX-Anleger erstaunlich optimistisch. Besonders die Aktie von Airbus kann deutlich zulegen. Was dahintersteckt und warum sonst noch unter anderem Aktien wie Siemens Energy oder Siemens Healthineers im Fokus stehen.

Der DAX schlägt sich vor dem heutigen Fed-Entscheid erstaunlich gut: So liegt der deutsche Leitindex derzeit 0,4 Prozent im Plus und steht bei 18.490 Punkten. Ähnlich optimistisch geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der 0,66 Prozent im Plus liegt und somit bei 4.873 Punkten steht.

Mit Blick auf die Fed wird eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet, Markteilnehmer rechnen damit erst im September. Ein kleiner Hinweis auf eine steigende Bereitschaft der Fed zur geldpolitischen Lockerung wäre schon ein Zugewinn, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das würde die Chance erhöhen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September erneut an der Zinsschraube dreht, so der Experte. „Deutschlands Wirtschaft schrumpft und das unterstreicht, was viele ohnehin hinter vorgehaltener Hand sagen: Dass die einzige bislang erfolgte Zinssenkung der EZB noch viel zu wenig war, um einen wirklichen Effekt zu erzielen."

Gegensätzliche Signale sendeten am Vorabend US-Technologiekonzerne mit ihren Quartalsbilanzen. Während Microsoft mit dem Wachstum im Cloud-Geschäft enttäuscht hatte, überzeugte die Halbleiterfirma AMD im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz. Geschäftszahlen vom südkoreanischen Samsung-Konzern kamen am Markt ebenfalls gut an.

Aktien von Airbus, Siemens Energy und Siemens Healthineers beim DAX im Fokus

Die Spitze im DAX bildet von der Performance her derzeit die Aktie von Airbus mit einem Plus von über fünf Prozent. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen übertroffen, diese seien aber zuletzt erheblich gesunken, schrieb Analyst Philip Buller von der Berenberg Bank.

Gleich nach Airbus folgt auf Platz zwei die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von über vier Prozent. Nach einem deutlichen Rücksetzer von Siemens Energy in der vergangenen Woche hat der Kurs auch am Mittwoch zugelegt. Noch am Donnerstag vergangener Woche waren die Papiere um mehr als sieben Prozent abgesackt auf den tiefsten Stand seit fast fünf Wochen. Mit einem Anstieg von 120 Prozent seit Jahresbeginn seien die Erwartungen an die in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen von Siemens Energy „sehr hoch", sagte ein Händler. Am Vortag habe die spanische Acciona mit ihren Quartalszahlen „stark vorgelegt". Der operative Gewinn (Ebitda) der Spanier habe den Marktkonsens um gut 12 Prozent übertroffen, angetrieben vom Segment Infrastruktur.

Das Schlusslicht bildete mit einem Minus von über sieben Prozent hingegen die Siemens Healthineers Aktie. Der Medizintechnikkonzern enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal vor allem im Bereich Bildgebung. Mehr dazu lesen Sie hier.

