Bald steht der neue EZB-Zinsentscheid an – das scheint DAX-Anleger vorsichtig zu stimmen. Worauf es jetzt ankommt und warum unter anderem die Aktien von Zalando und Siemens Energy im Fokus stehen

Zum Nachmittag drückt der deutsche Leitindex nochmal auf die Bremse. Der DAX liegt derzeit 0,3 Prozent im Minus und steht bei etwa 16.635 Punkten. Ähnlich steht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der 0,51 Prozent im Minus liegt und bei 4.457 Punkten steht.

Zwei Tage vor dem EZB-Zinsentscheid und inmitten einer Welle von Firmenbilanzen haben Europas Anleger am Dienstag die Köpfe eingezogen. Auch an den US-Börsen schien die Luft nach der jüngsten Tech-Rally erst einmal raus zu sein: Die Futures zeigten eine leicht schwächere Eröffnung an.

Experten gehen davon aus, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde versuchen wird, die an den Börsen weit verbreiteten Erwartungen baldiger geldpolitischer Lockerungen zu dämpfen. „Diejenigen, die bei der Sitzung am Donnerstag eine Kehrtwende in der Zinspolitik der EZB erwarten, dürften wahrscheinlich enttäuscht werden. Nach der jüngsten aggressiven Rhetorik und den Hinweisen von Präsidentin Lagarde in Davos auf die Möglichkeit einer Zinssenkung in diesem Sommer wird die EZB unserer Meinung nach diese Woche an ihrem Kurs festhalten und die Zinsen ab Juni um 25 oder sogar 50 Basispunkte senken, ganz im Einklang mit der Fed", sagte Claudia Fontanive-Wyss, Portfoliomanagerin bei Vontobel.

Aktien von Siemens Energy und Zalando beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen heute unter anderem die Aktien von Siemens Energy, Zalando und VW. Alle drei Aktien zogen heute bereits über sechs Prozent an und stehen damit von der Performance her an der Spitze des DAX. Die Aktien von Siemens Energy stiegen sogar auch ein Hoch seit September. Die Hintergründe zur Volksbank-Aktie lesen Sie hier.

Die Schlusslichter bilden mit einem Minus von über zwei Prozent die Aktien von Heidelberg Materials und Rheinmetall. Bei den gut gelaufenen deutschen Rüstungstiteln scheint erst einmal die Luft raus. Die Rheinmetall-Aktie gab nach, obwohl die Investmentbank Oddo BHF bei einem weiter gültigen "Outperform"-Votum das Kursziel von 323 auf 350 Euro angehoben hatte.

Mit Material von dpa-afx und rtr

