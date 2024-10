Was muss geschehen, damit der DAX seinen bisherigen Rekord knacken kann? Außerdem im Fokus: Die Aktien von SAP und der Münchener Rück.

Der deutsche Leitindex hält sich heute relativ stabil: Aktuell steht der DAX fast unverändert mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 19.439 Punkten. An sein Rekordhoch aus der Vorwoche bei knapp 19.675 Punkten kommt er zunächst nicht ran. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der ebenfalls 0,1 Prozent im Minus liegt und damit bei 4.935 Punkten steht.

Überzeugende Geschäftszahlen von SAP haben am Dienstag Schlimmeres verhindert.

Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf Gewinnmitnahmen, die die zuletzt gute Stimmung der Investoren überschatteten. „Die gerade begonnene Berichtssaison wird keine Freifahrt werden und ist auch teilweise von schwächeren Quartalsberichte durchzogen."

Aktien von SAP und Münchener Rück im Fokus

So enttäuschte im DAX heute beispielsweise der Rückversicherer Munich Re mit seinen vorläufigen Kennziffern. Mit einem Minus von über 2,5 Prozent markiert die Aktie derzeit von der Performance her das Schlusslicht im DAX.

SAP hatte am späten Vorabend Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem der Ausblick kam gut an. Am Dienstag kletterten die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller auf ein Rekordhoch und gewannen in der Spitze fast 6 Prozent, zuletzt betrug das Plus noch 3,8 Prozent. Angesichts des Kursanstiegs bleibt die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im DAX ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht. Mehr dazu erfahren Sie hier

Ansonsten gibt es heute aber keine merklichen Gewinner im DAX.

Mit Material von dpa-afx

