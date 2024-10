Können sich Anleger womöglich schon bald auf eine neue Rallye beim DAX freuen? Worauf es jetzt ankommt und warum heute besonders die Aktien von Continental und Bayer für Aufmerksamkeit sorgen.

Fast unverändert steht er da: Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,2 Prozent im Plus und steht bei 19.096 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, hingegen steht gänzlich unverändert zum Vortag aktuell bei 4.949 Punkten.

Die Anleger könnten sich also bereits auf die kommenden Inflationsdaten einstimmen. Denn wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird. Auch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, „könnte tiefere Einblicke in den Diskussionsverlauf und das Stimmungsbild innerhalb der Fed liefern", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Aktien von Continental und Bayer beim DAX im Fokus

Die Spitze im DAX bildet von der Performance her aktuell die Aktie von Continental mit einem Plus von fünf Prozent. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Informationsgespräch mit Analysten vor dem Quartalsbericht der Hannoveraner. Es drohe also keine Gewinnwarnung.

Das Schlusslicht hingegen bildet mit einem Minus von rund sieben Prozent von der Performance her aktuell die Aktie von Bayer. Im US-Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB bleibt die Unsicherheit für den Konzern groß. Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington, der Washington Supreme Court, entschied laut Gerichtsunterlagen vom Dienstag, den Fall Erickson anzunehmen. Damit wird eine vorangegangene und für Bayer günstig ausgefallene Entscheidung eines Berufungsgerichts nun geprüft. Noch mehr Hintergründe finden Sie hier.

