Was passiert gerade beim Deutschen Leitindex DAX und warum kommt er einfach nicht aus der Deckung? Was jetzt wichtig ist und warum die Aktien von Infineon gerade besonders im Fokus stehen.

Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am deutschen Markt nicht viel zu holen. Der DAX liegt aktuell 0,15 Prozent im Minus und steht bei 19.394 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,3 Prozent im Minus liegt und bei 4.925 Punkten steht.

Gegenwind erhalten die Börsen von den Zinsen in den USA, die auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen sind. Die jüngste Kursschwäche am deutschen Aktienmarkt werten einige Beobachter lediglich als Atempause. „Bevor tatsächlich ein Erfolg versprechender Angriff auf die 20.000er-Marke lanciert werden kann", wie die Bank HSBC anmerkt. Der Aufwärtstrend des DAX sei jedenfalls intakt.

Aktien von Infineon beim DAX im Fokus

An die Spitze des DAX schaffen es aktuell von der Performance her die Aktien von Infineon mit einem Plus von fast vier Prozent. Sie profitierten von starken Ergebnissen des US-Chipriesen Texas Instruments vom Vorabend.

Das Schlusslicht bildet aktuell hingegen die Aktie von Siemens Energy mit einem Minus von zwei Prozent.

