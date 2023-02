Bei diesen deutschen Nebenwerten ergeben sich gute Chance-Risiko-Verhältnisse, um auf Sicht von gut vier Monaten eine auskömmliche Rendite zu erzielen.

Bei den Bonus-Cap-Zertifikaten sollte man sich inzwischen den Juni-Laufzeiten zuwenden. Das Angebot ist mehr als üppig. Aktiviert man die einschlägigen Suchmaschinen, dann erscheinen mehr als 16 000 Papiere, die in gut vier Monaten auslaufen. Mit einem ersten Filter werden jene Zertifikate aussortiert, die weniger als 15 Prozent Gewinn versprechen. Bei den verbleibenden gut 600 Scheinen konzentrieren wir uns auf jene gut 200, die einen Mindestpuffer von 15 Prozent zur jeweiligen Schwelle aufweisen. Letztlich haben wir uns für vier deutsche Nebenwerte als Basis entschieden, so die im TecDAX und MDAX enthaltene Aktie von Aixtron.

Aixtron

Bei dem ausgewählten Bonus-Cap-Zertifikat gibt es eine Gewinnmöglichkeit von gut 20 Prozent, sofern die 20 Prozent entfernt liegende Schwelle behauptet wird. Diese wird von bedeutenden charttechnischen Barrieren geschützt. Bei der Position ist zudem das Aufgeld von sieben Prozent zur Aktie moderat. Der erste Stopp bei 22,75 Euro begrenzt das Verlustrisiko schon einmal auf 21 Prozent, und mit steigendem Zeitwert sollte der Stop-Loss um wöchentlich 15 Cent angehoben werden.

Bonus-Cap auf K+S

Etwa doppelt so hoch ist das Aufgeld beim Bonus-Cap-Zertifikat auf K + S. Die bei 17,00 Euro liegende Schwelle wurde seit über einem Jahr nicht mehr touchiert. Bleibt das auch die nächsten viereinhalb Monate so, dann wird mit der Position ein Plus von 19 Prozent erzielt, was dann einer Per-annum-Rendite von gut 50 Prozent entspräche. Wir bauen auf die solide Unterstützung im 18er-Bereich, berücksichtigen beim ersten Stopp 19,15 einen Teil des Aufgelds und ziehen diesen wöchentlich um 15 Cent nach oben.

K+S

Zwei Chancen bei Fallen Angels

Zuletzt bereits deutlich im Aufwind war die Aktie von Morphosys. Die Rally ist aber im Zusammenhang mit dem vorherigen Mega-Absturz zu werten, denn noch immer wird der Wert um mehr als 85 Prozent unter dem Allzeithoch von vor drei Jahren gehandelt. Mit dem quasi ohne Aufgeld gehandelten Zertifikat setzen wir auf eine gewisse Stabilisierung. Zur 13,50er-Schwelle besteht ein Puffer von 29 Prozent, und das Gewinnpotenzial ist mit 20 Prozent attraktiv.

In etwa ebenso stark wie Morphosys abgestürzt ist die ebenfalls sowohl im TecDAX als auch im SDAX enthaltene Aktie von Varta, und noch etwas besser erscheinen die Konditionen des ausgewählten Bonus-Cap-Zertifikats: Bei 26 Prozent Puffer gibt es ein Gewinnpotenzial von gut 23 Prozent, wobei der Einstieg sogar mit einem Abgeld von neun Prozent erfolgt. Die Schwelle bei 21,00 Euro wurde seit dem Frühjahr 2018 nicht mehr touchiert. Ein erster bei 21,50 Euro liegender Stopp sollte wöchentlich um 15 Cent angehoben werden.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 06/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.