Während beim DAX-Capped-Put ein Verkaufslimit für Gewinnmitnahmen platziert wird, geht es beim DAX-Inliner in den Endspurt: bis Ende kommender Woche ist ein Gewinn von 45 Prozent drin. Gibt es aber ein neues Siebenwochentief unter der 12.600er-Marke, dann wird es für die Position kritisch. Der Stopp wird erhöht. Von Stefan Mayriedl

Dax

Name DAX-Inliner WKN HB7G69 Kaufkurs 7,20 € Aktueller Kurs 6,90 € / - Schwellen 12.200 Pkt. / 14.800 Pkt. Laufzeit 16.09.22 Stoppkurs 4,80 €

Die DAX-Baisse ist weiter intakt und die entscheidenden Widerstände sind klar auszumachen: zunächst der Mitte August bestätigte achtmonatige Abwärtstrend, welcher inzwischen um 13.770 Punkte verläuft; dann natürlich die fallende 200-Tage-Linie, welche mittlerweile das Niveau von 14.250 Zähler erreicht hat. Wichtige Hürden auf dem Weg dorthin stellen die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der letzten 55 und 38 Börsentage um 13.170/13.310 Zähler dar.Nach unten hat sich dagegen leicht oberhalb der 12.600er-Marke ein Doppeltief etabliert, das als wichtiger Halt dient. Strategisch bedeutender ist die Unterstützungszone um 12.400 Punkte, wo sich auch das (bisherige) Jahrestief befindet. Das ist auch entscheidend für unsere Inliner-Position, die in der kommenden Woche ausläuft und in dieser Zeit noch einen kräftigen Gewinn einbringen kann.Der am 29. Juli empfohlene Schein HB7G69 liegt bei minus vier Prozent, steigt vom aktuellen Niveau aus aber um 45 Prozent, wenn die Range 12.200 bis 14.800 Punkte bis zum 16. September intakt bleibt. Das ist eine ganz heiße Sache! Allzu viel riskiert werden sollte nicht mehr, weshalb der Stopp noch einmal deutlich von 4,10 auf 4,80 Euro erhöht wird. Blendend läuft es beim am 29. Juni empfohlenen DAX-Capped-Put VX9HX6: mit plus 14 Prozent wurde das Potenzial bis auf drei Prozentpunkte ausgeschöpft. Es wird nunmehr ein Verkaufslimit bei 4,92 Euro platziert.