Derivatedepot – Anpassungen am DAX-Elfmonatshoch

Der erneut ausgestoppte Reverse-Bonus-Cap wurde um weitere acht Prozent niedriger zurück gekauft. Der DAX-Inliner wurde nach knapp drei Wochen mit plus 14 Prozent verkauft und stattdessen ein DAX-Capped-Call-Plus mit 25-Prozent-Chance ins Depot geholt. Von Stefan Mayriedl



Mit dem heutigen DAX-Ausbruch auf ein Elfmonatshoch oberhalb von 15.400 Punkten wurde der DAX-Reverse-Bonus-Cap DW34B0 zu 11,90 Euro ausgestoppt. Den weiteren Verfall bis 10,90 Euro haben wir direkt zum Wiedereinstieg genutzt und zwar in 75 Stück. Erneut erschien uns der Kursverfall übertrieben, denn unterhalb der 15.700er-Schwelle beträgt das Potenzial immerhin 267 Prozent!



Die Gegenposition, der DAX-Inliner HC2ZPL hat ein neues Hoch bei 7,08 Euro (14 Prozent über dem Kaufniveau) erreicht. Da der Index genau in der Mitte der erlaubten Range notiert, wurde auch diese Position verkauft und nunmehr eine offensiver auf der Long-Seite ausgerichtete Position erworben. Zu 31,93 Euro wurden wurden 75 DAX-Capped-Call-Plus PE5X86 gekauft.



Diese steigen um 25 Prozent, wenn der DAX bis zum 21. Juli über der Schwelle bei 13.500 Punkten bleibt. Der erste Stopp liegt bei 12,75 Euro und damit deutlich unter dem bisherigen Tief des seit Ende November gehandelten Scheins. Beim DAX-Reverse-Bonus-Cap-Zertifikat wird auch wegen des geringen Depotanteils (zunächst) auf einen fixen Stopp verzichtet.







DAX-Chart

Name DAX-Reverse-Bonus-Cap WKN DW34B0 Kaufkurs 10,90 € Schwelle 15.700 Pkt. Laufzeit 19.05.23 Stoppkurs -

Name DAX-Capped-Call-Plus