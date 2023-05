Derivatedepot – Jagd auf den Vonovia-Bonus

Für das Derivatedepot wurde eine neue, bis September laufende Position erworben, die für einen Gewinn von 21 Prozent gut ist. Die Schwelle liegt unter dem Allzeittief des Basiswerts. Von Stefan Mayriedl

Für das Derivatedepot haben wir eine frische Position erworben. Dabei setzen wir darauf, dass die Aktie von Vonovia das Ende März erzielte Allzeittief bei gut 15 Euro zumindest bis September nicht mehr unterschreitet. Die Schwelle beim Bonus-Cap-Zertifikat HG91HM ist bei 14,50 Euro angesiedelt.

Wir haben zu 18,24 Euro und damit ohne jegliches Aufgeld 165 Stück erworben. Das Gewinnpotenzial beträgt 21 Prozent und die Schwelle ist bis zum 15. September scharf gestellt. Der erste Stoppkurs bei 14,85 Euro begrenzt das Verlustrisiko schon einmal auf 19 Prozent.

Die Vonovia-Aktie konnte in den vergangenen Wochen zumindest ihren steilen, seit Anfang Februar etablierten Abwärtstrend beenden. Der Einstieg in das Zertifikat erfolgt in einer Konsolidierung nahe dem Dreiwochentief des Immobilienwerts.





Vonovia-Chart

Name Vonovia-Bonus-Cap-Zertifikat WKN HG91HM Kaufkurs 8,24 € Schwelle 14,50 € Laufzeit 15.09.23 Stoppkurs 14,85

Neue Derivate-Strategie

Stefan Mayriedl hat mit dem BÖRSE-ONLINE-Derivate-Depot bereits sein Können unter Beweis gestellt: Einige seiner Investments haben binnen kürzester Zeit zweistellige Renditen erzielt. Sein neuer Börsendienst ist spekulativer ausgelegt als das seit 2019 laufende Derivate-Depot, weshalb es auch mehr Transaktionen geben wird.

Der Börsendienst erscheint vierzehntäglich als ausführlicher PDF-Report und enthält, neben weiteren Inhalten, drei Top-Picks und eine Chartanalyse mit passenden Derivate-Positionen. Ergänzend dazu haben Sie als Abonnent jederzeit Einblick in das Echtgeld-Depot mit 20.000 Euro Startkapital und erhalten Updates zu Empfehlungen und Transaktionen per E-Mail oder direkt per SMS auf Ihr Smartphone.

