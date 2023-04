Für das Derivate-Depot wurde ein ganz heißer Devisen-Inliner erworben, der bis Anfang Juli für einen knappen Vervierfacher gut ist. Die obere Schwelle wurde seit vorigen Oktober nicht mehr touchiert, die untere seit Anfang Februar nicht mehr.

Den am Montag ausgestoppten EUR/JPY-Inliner wollen wir im Derivatedepot mit einer ganz heißen Spekulation ersetzen: zu 2,60 Euro wurden 150 Scheine (WKN: DH2LH4) gekauft, die den US-Dollar zum kanadischen Dollar zur Basis haben. Die Laufzeit endet bereits am 7. Juli, so dass das Potenzial von 285 Prozent bereits innerhalb von gut zehn Wochen eingefahren werden könnte.



Sicherlich würden wir uns aber bereits mit einem Gewinn irgendwo zwischen 100 und 200 Prozent zufrieden geben, der sich dann bei gutem Verlauf auch schon Anfang, Mitte Juni einstellen könnte. Dreh- und Angelpunkt sind die kritischen Schwellen bei 1,33 und 1,39 CAD. Beim abgebildeten Chart ist ein Datenfehler vorhanden, denn das Apriltief lag oberhalb der 1,33er-Marke (und der Schein wird auch bereits seit Mitte März gehandelt).

Ewas näher liegt derzeit ohnehin die obere Schwelle, welche seit Oktober 2022 nicht mehr touchiert wurde. Sollte der Abwärtstrend um 1,366 CAD überwunden werden, wartet um 1,380/1,381 CAD ein auffälliger waagrechter Widerstand. Wegen des geringen Depotanteils kann bei der Spekulation fürs Erste auf einen Stopp verzichtet werden.

USD/CAD-Chart