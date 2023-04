Derivatedepot – Zwei Tauschaktionen

Beim Derivatdepot wurde die Inliner-Postion auf den EUR/USD verkauft und stattdessen eine auf den EUR/JPY erworben. Zudem wurden die Discounter-Position auf die TUI-Aktie verkauft, bevor sie ohnehin ausgestoppt worden wäre. Bonus-Cap-Zertifikate auf ProSiebenSAT1 sind die Nachfolger. Von Stefan Mayriedl

Beim Derivatedepot werden zwei Positionen leider mit Verlust verkauft und dafür zwei neue Hoffnungsträger dazu geholt. Mit Zitronen haben wir bei TUI gehandelt, denn die Kapitalerhöhung belastet deutlich mehr als vermutet. Daher werden die TUI-Discount-Zertifikate KH0AC9 zu 1,06 Euro glatt gestellt.

Als Nachfolger wird ein Bonus-Cap-Zertifikat auf ProSiebenSAT1 ins Depot geholt. Zu 9,77 Euro wurden 320 Stück der Wertpapierkennnummer VU2W3R erworben. Über der 7,50er-Schwelle gibt es 23 Prozent Potenzial, und zwar bis Mitte September. Die Aktie konnte zuletzt einen wichtigen Aufwärtstrend brechen und die Schwelle wird vor allem vom 200-Tage-Durchschnitt und vom bisherigen Jahrestief abgesichert. Erster Stoppkurs: 8,05 Euro

Auch beim Euro zum US-Dollar droht ein Ausbruch nach oben, was den EUR/USD-Inliner SQ6CBK in die Bredouille bringen würde. Wir haben zu 2,42 Euro verkauft und stattdessen die EUR/JPY-Inliner SQ47W2 erworben: 150 Stück zu 4,00 Euro. Innerhalb der Range 136,00/150,00 Yen geht es bis zum 16. Juni um 150 Prozent ins Plus. Auf einen fixen Stopp wird zunächst verzichtet. Das Achtjahreshoch liegt um 148,4 Yen, das Achtmonatstief um 137,4 Yen.





EUR/JPY-Chart

ProSiebenSAT1-Chart

Name EUR/JPY-Inliner WKN SQ47W2 Kaufkurs 4,00 € Schwellen 136,00 Yen / 140,00 Yen Laufzeit 16.06.23 Stoppkurs -