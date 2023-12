Eine bekannte Aktie kann neuerdings zu den Mega-Aktien von Microsoft, Alphabet und Berkshire Hathaway in den Börsen-Olymp vordringen. Um welchen Wert es sich handelt. Und welche Aktien können es sonst mit Allianz, Apple und LVMH aufnehmen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Bloomberg Aktien für die Ewigkeit

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 49:

Weiterhin befindet sich Microsoft auf dem ersten Platz beim Konsensrating von den Analysten bei Bloomberg. Dabei erhält Microsoft sogar noch eine Kaufempfehlung mehr und steht jetzt bei 60 Stück. Sechs raten zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das Konsensrating verbessert sich dabei marginal von 4,78 auf 4,79.

Sehr spannend wird es aber dahinter. Denn der Spezial-Gase-Konzern Linde kann erstmals in die Top 3 vordringen und springt von Platz 5 und 4,56 in der letzten Auswertung nun auf Platz 2 und 4,69.

Alphabet bleibt knapp dahinter mit einem Wert von 4,65. Dabei verliert die Google-Mutter marginal im Rating, verliert aber den Platz an Linde. Dahinter verbleibt die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Buffett-Papier verbesserte sich vor einigen Wochen auf ein Rating von 4,60 und hält nun dieses Niveau.

Doch dahinter bleibt die französische Luxus-Aktie von LVMH bei einer Einschätzung der Analysten bei Bloomberg von 4,53 und verbleibt somit hinter Walmart.

Auch Apple und Allianz können Microsoft und Alphabet aktuell vom Konsensrating her nichts anhaben. Sie bleiben im trüben Mittelfeld der Tabelle stecken. Auch hier zeigt sich, dass Linde aktuell mehr Stärke besitzt als viele andere große Aktien.

Die Schlusslichter bilden weiterhin Shimano, Church & Dwight und General Mills.

Aktien für die Ewigkeit wie Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway sind gut fürs Depot

Wer an den guten Einschätzungen der Analysten zu den Aktien für die Ewigkeit partizipieren möchte, für den gibt es das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN, in welchem man alle Werte gebündelt hat und von der Wertentwicklung aller 30 Aktien für die Ewigkeit profitiert.



Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



