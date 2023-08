Nach den Quartalszahlen sind Alphabet und Microsoft neuerdings die besten Aktien für Immer. Die Analysten schätzen sie am besten ein, aber auch Werte wie Walmart, Linde, Apple, LVMH und Berkshire Hathaway bleiben attraktiv. Was die Analysten jetzt zu diesen Aktien sagen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Aktien für die Ewigkeit

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 31:

Diese Woche gab es große Veränderungen bei der Einschätzung der Analysten zu den Immer-Gewinner-Aktien: Denn der niederländisch-schweizerische Chemie-Konzern DSM-Firmenich stürzt vom ersten Platz auf Rang 10 ab. Das Konsensrating verschlechtert sich von 4,75 auf 4,35.

Im Gegenzug schieben sich die beiden Tech-Giganten Alphabet und Microsoft nach vorne. Microsoft führt das Ranking nun mit einem Rating von 4,70 an und wird dahinter dicht verfolgt von Alphabet mit 4,67 von möglichen 5,0 Punkten.

Mercedes rutscht von Platz 4 auf Platz 5 an und verschlechtert sich auch im Rating von 4,59 auf 4,52. Dafür kann Linde sich mit einem Wert von 4,58 auf Rang 4 vorarbeiten, während der US-Einzelhandelsriese Walmart einen größeren Sprung auf Platz 3 macht und sich im Konsensrating der Analysten bei Bloomberg von 4,7 auf 4,62 verbessert. LVMH kann sich derweil auf den sechsten Platz hocharbeiten.

Unterdessen verschlechtert sich die Allianz von einem Wert von 4,40 auf 4,29 und Berkshire Hathaway verbleibt bei einer Beurteilung von 4,50.

Und auch am Ende der Tabelle gibt es eine Änderung. Zwar verbleibt General Mills bei einer Einschätzung von 3,17 und bleibt somit vor McComick. Doch Shimano rutscht deutlich von 3,55 auf 3,10 ab und belegt dabei neu den drittletzten Platz. Und Kellogg bleibt am Tabellenende, während Church & Dwight seinen gesamten Vorsprung auf Kellogg einbüßt und nun beide Unternehmen bei einem Konsensrating von 3,00 stehen.

Aktien für die Ewigkeit wie Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway sind gut fürs Depot

Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



