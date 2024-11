Es gibt einen neuen globalen Rekord, was die weltweite Ausschüttung von Dividenden angeht. Und so erhalten auch Sie jetzt bis zu 7,1 Prozent an Rendite mit diesen attraktiven Aktien.

Weltweit gibt es aktuell einen neuen globalen Dividendenrekord, das zeigt eine aktuelle Studie des Vermögensverwalters Vanguard. Dabei stiegen die Ausschüttungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,1 Prozent, besonders stark angetrieben durch Erhöhungen in China und den USA. Insgesamt wurden im abgelaufenen dritten Quartal dabei 583 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet

Mit welchen Aktien Sie sich bis 7,1% Rendite sichern können

Wer davon noch nicht profitiert, der sollte entsprechend schnell handeln und kann jetzt einen Blick auf die Aktien werfen, die nicht nur eine außerordentlich hohe Dividendenrendite bieten, sondern zudem noch von den Analysten zum Kauf empfohlen werden. Zehn spannende Titel sind in diesem Kontext unter anderem:

Verizon – Dividendenrendite: 6,4 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

BHP – Dividendenrendite: 5,5 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Rio Tinto – Dividendenrendite: 7,1 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

CVS – Dividendenrendite: 5,0 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

ING – Dividendenrendite: 6,4 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Diamondback – Dividendenrendite: 6,0 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Kaspi – Dividendenrendite: 6,7 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Ares Capital – Dividendenrendite: 8,9 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Woori Finance – Dividendenrendite: 6,1 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Clearway – Dividendenrendite: 5,9 Prozent – Empfehlung laut Analystenkonsens: Kaufen

Doch wer es einfacher haben will, der kann auch einen Blick auf ein Produkt von BÖRSE ONLINE werfen, das Anlegern die Arbeit mit der Aktienauswahl abnimmt.

Von Top-Dividendenaktien einfach und unkompliziert profitieren

Die Rede ist dabei vom BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index. Damit können Sie Ihr Portfolio optimal diversifizieren und von regelmäßigen Einkommensströmen profitieren. Der Index umfasst 25 Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die Zusammenstellung erfolgt regelbasiert, um eine breite Streuung über verschiedene Branchen und stabile, profitable Unternehmen sicherzustellen. Zu Beginn sind alle enthaltenen Aktien mit jeweils 4 Prozent gleichgewichtet.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Durch eine jährliche Neugewichtung filtert der Index die besten Aktien aus zehn Branchen heraus. Dabei werden Qualitätskriterien wie hohe Dividendenrenditen, kontinuierliche Zahlungen über die letzten zehn Jahre sowie konstant steigende oder gleichbleibende Ausschüttungen in den vergangenen fünf Jahren berücksichtigt. So stellt der Index sicher, dass Anleger stets in aussichtsreiche Dividendenaktien investieren.

