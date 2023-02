Im vergangenen Jahr war bei der Ströer-Aktie der Wurm drin. Der Anteilsschein verlor in der Spitze um 50 Prozent an Wert. Inzwischen haben sich die Aussichten wieder aufgehellt. Eine klassische Trendwende-Formation stellt jetzt ein attraktives Kursziel in Aussicht. Von Karen Szola

Bis unter 35 Euro tauchte die Aktie des Anbieters für Außen- und Online-Werbung im September 2022 auf ein Mehrjahrestief hinab, bis endlich wieder Nachfrageüberhang einsetzte. Diese untere Wende, die sich bei Ströer seit dem Sommer vergangenen Jahres abzeichnete, wird als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe die dreifachen Bewegungstiefs im Chart) bezeichnet. Zuletzt gelang es, über die dazugehörige Nackenlinie - ein horizontaler Widerstand um 50 Euro - erfolgreich auszubrechen. Diese Bewegung aktivierte die bullishe Formation, aus der sich ein rechnerisches Kursziel bis auf etwa 64/66 Euro ableiten lässt. Diese Kursregion deckt sich zugleich mit einer markanten Widerstandszone, die noch zu Beginn des Jahres 2022 für Unterstützung sorgte. Nach ihrem Bruch wandelte sie sich in einen Widerstand.



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Ströer-Aktie: Kursentwicklung seit Dezember 2019

Um von der Trendwende zu partizipieren, bietet sich neben eines Direktinvestments in die Ströer-Aktie für spekulative Anleger ein gehebeltes Derivat an. Aber Achtung! Der Hebel wirkt in beide Richtungen.



Empfehlung:



Knock-out-Call auf Ströer



WKN: HC1 7GF

K.-o.-Schwelle: 39,63 €

Hebel: 3,99