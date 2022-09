Beim Derivatedepot wurde der 19-Prozent-Gewinn mit dem Bonus-Cap-Zertifikat auf die Deutsche Bank mitgenommen und als Nachfolger eines auf TUI gekauft. Bis Dezember ist mit der Position ein Plus von 23 Prozent drin. Beim deutlich gestiegenen DAX-Inliner wird der Stopp erhöht und zudem gilt ein hohes Verkaufslimit. Von Stefan Mayriedl

Da das Deutsche-Bank-Bonus-Cap-Zertifikat TT8N47 sein Maximalniveau nahezu erreicht hatte, wurde es am heutigen Donnerstag zu 12,79 Euro, also mit einem Gewinn von 19 Prozent verkauft. Wir wagen eine antizyklische Spekulation auf die sich in der Bodenbildung befindenden TUI-Aktie, wohlgemerkt mit hohem Puffer.

Zu 1,79 Euro wurden 1500 TUI-Bonus-Cap-Zertifikate HB9W4A erworben. Für die Seitwärtsrendite von 23 Prozent muss ein Aufgeld von 18 Prozent in Kauf genommen werden. Die auf einem Allzeittief bei 1,10 Euro liegende Schwelle wird zunächst vom Doppeltief dieses Jahres leicht über der 1,40er-Marke geschützt und dann vom Corona-Crash-Tief um 1,25 Euro. Die Position erhält einen ersten Stop loss bei 1,30 Euro geschützt.

Die DAX-Erholung hat dem nächste Woche auslaufenden DAX-Inliner HB3B1E wieder deutlich ins Plus gehievt. Die Schwelle bei 12.000 Punkten ist aber natürlich noch immer nicht völlig „save“, so dass wir den Stopp des Inliners zur Risikobegrenzung weiter anheben, nunmehr von 5,10 auf 5,50 Euro. Zudem gilt ein Verkaufslimit bei 9,50 Euro für vorzeitige Gewinnmitnahmen.

Name TUI-Bonus-Cap WKN HB9W4A Kaufkurs 1,79 € Schwelle 1,10 € Laufzeit 16.12.22 Stoppkurs 1,30 €