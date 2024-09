Wer hohe Dividenden kassieren will und das möglichst bald, der sollte jetzt aufpassen. Diese sieben Hochdividendenaktien gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende und bieten jetzt bis zu 11,1 Prozent an Ausschüttungsrendite. Zeit hier zuzuschlagen?

Wer hohe Dividenden kassieren möchte, der muss die richtigen Aktien jeweils an ihrem Ex-Dividendentag halten. Dieser Tag definiert jeweils, wer ein Wertpapier hält und legt einen Anspruch auf die Zahlung fest.

Dementsprechend schnell müssen Anleger bei den folgenden sieben Aktien sein, denn diese gehen bereits in der kommenden Woche Ex-Dividende.

Wo Sie noch in dieser Woche bis zu 11,1% Dividendenrendite kassieren können

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Great Eagle – Ex-Dividende: 24.09.2024 – Dividendenrendite: 8,6 Prozent

China Water Affair – Ex-Dividende: 24.09.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

TotalEnergies – Ex-Dividende: 25.09.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Mercer – Ex-Dividende: 25.09.2024 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent



British American Tobacco – Ex-Dividende: 26.09.2024 – Dividendenrendite: 7,8 Prozent

Randstad Holding – Ex-Dividende: 26.09.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 27.09.2024 – Dividendenrendite: 11,1 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: China Water Affairs

Erster Wert ist die Aktie von China Water Affairs. Hierbei handelt es sich um eine Investmentholding aus China, die in Infrastrukturprojekte mit besonderem Fokus auf das Thema Wasserversorgung investiert.

Dividendenaktie: British American Tobacco

Ebenfalls interessant für Einkommensinvestoren könnte die Aktie von British American Tobacco sein. Der Tabakkonzern wird seit Jahren totgesagt, liefert allerdings durch Marken wie Pall Mall oder Lucky Strike beständig hohe Renditen.

Dividendenaktie: Cardinal Energy

Doch die höchste Dividendenrendite für Anleger winkt bei der Aktie von Cardinal Energy. Das US-Unternehmen verdient diese mit der Produktion von Öl und Gas aus Vorkommen, die es zuvor verkauft und entwickelt.

