Unternehmensprofil

Die Admiral Group plc ist ein britischer Versicherungskonzern, der sein Geschäft mit einer Reihe von Einzelmarken betreibt. Im Vordergrund stehen dabei private KFZ-Versicherungen und dazugehörige Serviceleistungen. Das Segment "UK Car Insurance" umfasst die Anbieter Admiral, Bell, Diamond und elephant.co.uk. Zum Segment "International Car Insurance" gehören balumba.es, ConTe.it, Elephant Auto und l´olivier. Der Versicherer Gladiator deckt den Bereich gewerbliche Nutzfahrzeuge ab und richtet sich vor allem an Kleinunternehmen. Außerdem werden die Preisvergleichsportale confused.com, Chairezza.it, Rasterator.com und LeLynx.fr betrieben. Der Vertrieb erfolgt via Telefon und Internet.

Offizielle Webseite: https://www.admiralgroup.co.uk