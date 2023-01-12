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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Admiral Group

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WKN A0DJ58
ISIN GB00B02J6398
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,65 5,44 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,79 0,73 0,74 0,66 0,34
    Gewinn/Aktie 2,58 2,38 2,46 2,17 1,11
    Dividende/Aktie 1,96 1,67 2,36 1,23 1,03
    Rendite (%) 5,20 4,44 7,43 4,69 3,84
    KGV 14,51 15,70 12,89 12,10 24,14
    KUV 2,04 2,12 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Admiral Group plc ist ein britischer Versicherungskonzern, der sein Geschäft mit einer Reihe von Einzelmarken betreibt. Im Vordergrund stehen dabei private KFZ-Versicherungen und dazugehörige Serviceleistungen. Das Segment "UK Car Insurance" umfasst die Anbieter Admiral, Bell, Diamond und elephant.co.uk. Zum Segment "International Car Insurance" gehören balumba.es, ConTe.it, Elephant Auto und l´olivier. Der Versicherer Gladiator deckt den Bereich gewerbliche Nutzfahrzeuge ab und richtet sich vor allem an Kleinunternehmen. Außerdem werden die Preisvergleichsportale confused.com, Chairezza.it, Rasterator.com und LeLynx.fr betrieben. Der Vertrieb erfolgt via Telefon und Internet.

    Offizielle Webseite: https://www.admiralgroup.co.uk

    Aktionärsverteilung