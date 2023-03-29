Alfen B.V.

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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Alfen NV

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WKN A2JGMQ
ISIN NL0012817175
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 485,27 451,22 435,62 487,64 504,48
    Nettogewinn (Mio) 6,52 4,09 -0,19 -27,01 29,68
    Gewinn/Aktie 0,20 0,04 -0,01 -1,24 1,37
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 36,68 63,18 - - 44,00
    KUV 0,49 0,57 0,53 0,54 2,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ALFEN N.V. ist mit standardisierten und integrierten Produkten, Systemen und Lösungen im Bereich der elektrischen Energie befasst. Mit diesem Fokus entwirft, entwickelt und produziert das Unternehmen intelligente Stromnetze, Energiespeichersysteme und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und kombiniert diese Produkte zu integrierten Lösungen. In diesen Geschäftsfeldern hat Alfen eigenen Angaben zufolge in den Niederlanden eine marktführende Position inne.

    Offizielle Webseite: https://www.alfen.com

    Aktionärsverteilung