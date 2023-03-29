Alfen B.V.

Unternehmensprofil

Die ALFEN N.V. ist mit standardisierten und integrierten Produkten, Systemen und Lösungen im Bereich der elektrischen Energie befasst. Mit diesem Fokus entwirft, entwickelt und produziert das Unternehmen intelligente Stromnetze, Energiespeichersysteme und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und kombiniert diese Produkte zu integrierten Lösungen. In diesen Geschäftsfeldern hat Alfen eigenen Angaben zufolge in den Niederlanden eine marktführende Position inne.

Offizielle Webseite: https://www.alfen.com