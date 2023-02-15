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Ambu AS

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WKN A2JAHY
ISIN DK0060946788
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in DKK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,18 6,46 6,04 5,39 4,78
    Nettogewinn (Mrd) 0,81 0,61 0,61 0,24 0,17
    Gewinn/Aktie 3,09 2,30 2,29 0,88 0,64
    Dividende/Aktie 0,58 0,45 0,41 0,38 -
    Rendite (%) 0,80 0,62 0,44 0,29 -
    KGV 23,47 31,41 40,44 149,03 115,41
    KUV 2,63 2,96 3,56 5,65 3,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ambu A/S ist ein Medizintechnikunternehmen spezialisiert auf Produkte und Lösungen in den Bereichen Einweg-Endoskopie sowie Anästhesie und Patientenüberwachung. Der Bereich Einweg-Endoskopie umfasst die Segmente Pulmonologie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Gastroenterologie. Alle Endoskope arbeiten auf derselben intuitiven Systemplattform und bieten eine vernetzte Lösung für alle Therapiebereiche, hebt das Unternehmen hervor. Das Portfolio für Anästhesie und Patientenüberwachung umfasst ein breites Angebot an hochwertigen Beatmungsprodukten und Elektroden.

    Offizielle Webseite: https://www.ambu.com

    Aktionärsverteilung