Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Aeroports de Paris SA

%
H T
WKN A0J2WM
ISIN FR0010340141
Börse -
Stand -
Aeroports de Paris SA Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Aeroports de Paris SA

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Aeroports de Paris SA

    dpa-AFX News zu Aeroports de Paris SA

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Aeroports de Paris SA

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,19 6,77 6,76 6,23 5,60
    Nettogewinn (Mrd) 0,69 0,55 0,43 0,52 0,78
    Gewinn/Aktie 7,04 6,16 3,86 3,45 6,39
    Dividende/Aktie 4,35 3,91 3,00 3,00 3,82
    Rendite (%) 3,69 3,31 2,69 2,69 3,26
    KGV 16,37 19,54 28,86 32,38 18,34
    KUV 1,61 1,74 1,63 1,77 2,07

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende