Aeroports de Paris SA
%
H T
WKN A0J2WM
ISIN FR0010340141
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Aeroports de Paris SA
dpa-AFX News zu Aeroports de Paris SA
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,19
|6,77
|6,76
|6,23
|5,60
|Nettogewinn (Mrd)
|0,69
|0,55
|0,43
|0,52
|0,78
|Gewinn/Aktie
|7,04
|6,16
|3,86
|3,45
|6,39
|Dividende/Aktie
|4,35
|3,91
|3,00
|3,00
|3,82
|Rendite (%)
|3,69
|3,31
|2,69
|2,69
|3,26
|KGV
|16,37
|19,54
|28,86
|32,38
|18,34
|KUV
|1,61
|1,74
|1,63
|1,77
|2,07