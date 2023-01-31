Unternehmensprofil

Die Asos PLC ist ein weltweit tätiger Modekonzern, der zig-Millionen aktive Kunden in über 200 Märkten bedient. Zu den Eigenmarken gehören insbesondere ASOS DESIGN, ASOS EDITION, COLLUSION, Topshop und Topman, die mit den Produkten lokaler und globaler Partnermarken gestaltet werden. Zum Geschäftsmodell gehören neben den ASOS Fulfilment Services auch Partner Fulfils (ermöglicht die direkte Lieferung an die Kunden der Partnermarken) und Test & React (liefert Kunden innerhalb von drei Wochen die neuesten Trends vom Entwurf bis zur Website, wobei Bestellungen in kleinen Chargen aufgegeben und mithilfe datengestützter Prognosen schnell nachbestellt werden). Zu den Partnermarken gehören zahlreiche der renommiertesten Unternehmen der Bekleidungsbranche.

Offizielle Webseite: https://www.asosplc.com/investor-relations/